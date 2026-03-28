Ora de vară 2026. Când „dăm ceasurile înainte”. Cum este afectat „mersul trenurilor”

Trecerea la ora de vară în 2026 va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28–29 martie, la ora 03.00. În acel moment, ceasurile „vor fi date cu o oră înainte”. Astfel că ora 03:00 devine 04. Înseamnă că duminică, 29 martie 2026, va fi cea mai scurtă zi a anului.
Dar, ținând cont că ceasurile clasice, mecanice, sunt mai degrabă bijuterii, ora se va modifica automat pe dispozitivele electronice, smartwatch-uri, telefoane, laptopuri sau PC-uri…
În România, la fel ca în restul Uniunii Europene, ora de vară începe în ultima duminică din martie, iar ora de iarnă revine în ultima duminică din octombrie. Pentru că zilele din calendar nu se aliniază identic în fiecare an, această ultimă duminică poate cădea pe o dată diferită. În 2026, ultima duminică din martie este pe 29, în timp ce în 2025 a fost pe 30. Regula rămâne aceeași; doar data din calendar se schimbă.
De câțiva ani, la nivel internațional se discută despre renunțarea la ora de vară. Conform datelor Statista.com, aproximativ 40% dintre țările lumii mai aplică acest sistem, în timp ce restul de 60% folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului.
Printre statele care au renunțat la schimbarea orei se numără Egiptul, Turcia, Armenia, Argentina, Brazilia și Rusia. De asemenea, schimbarea orei nu se mai face în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman, Qatar, Yemen, India, China și Japonia. Cele mai recente țări care au renunțat la ora de vară sunt Siria, Iran, Iordania și Mexic, unde ultima schimbare a avut loc în 2022.
CFR Călători informează că mersul trenurilor nu se va schimba, cel intrat în vigoare rămâne valabil. Trenurile operate CFR Călători vor circula după ora actuală (de iarnă) până în noaptea de 28 spre 29 martie, la ora 03:00, care va deveni ora 04:00.
După ora 04:00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând, însă, ora oficială de vară. Trenurile de noapte aflate în circulație după ora 3:00, își vor continua mersul până la stația de destinație, iar în cazul în care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu orele normale de plecare în intervalul orar 04:00 – 05:00, trenurile vor pleca în ordinea rangului.
În ceea ce privește cursele internaționale, duminică, între stațiile de frontieră trenurile vor circula după graficele din mersul de tren în vigoare.
Pentru mai multe informații despre circulația trenurilor, călătorii se pot informa la numerele de telefon publicate pe CFR Călători, dar și pe cfr.ro.
