Ora de vară 2026. Când „dăm ceasurile înainte”. Cum este afectat „mersul trenurilor”

Trecerea la ora de vară în 2026 va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28–29 martie, la ora 03.00. În acel moment, ceasurile „vor fi date cu o oră înainte”. Astfel că ora 03:00 devine 04. Înseamnă că duminică, 29 martie 2026, va fi cea mai scurtă zi a anului.

Dar, ținând cont că ceasurile clasice, mecanice, sunt mai degrabă bijuterii, ora se va modifica automat pe dispozitivele electronice, smartwatch-uri, telefoane, laptopuri sau PC-uri…

În România, la fel ca în restul Uniunii Europene, ora de vară începe în ultima duminică din martie, iar ora de iarnă revine în ultima duminică din octombrie. Pentru că zilele din calendar nu se aliniază identic în fiecare an, această ultimă duminică poate cădea pe o dată diferită. În 2026, ultima duminică din martie este pe 29, în timp ce în 2025 a fost pe 30. Regula rămâne aceeași; doar data din calendar se schimbă.

De câțiva ani, la nivel internațional se discută despre renunțarea la ora de vară. Conform datelor Statista.com, aproximativ 40% dintre țările lumii mai aplică acest sistem, în timp ce restul de 60% folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului.

Țările care au renunțat la schimbarea orei