Orașele din România cu cele mai scumpe locuințe. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un apartament de 65 mp

Locuințele sunt tot mai scumpe, iar piața imobliară începe să scadă. La nivel național, prețul mediu pe metru pătrat a ajuns în luna septembrue la 1.900 de euro, adică cu 15% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Dar și cumpărătorii au ajuns să fie tot mai pretențioși și atenți la detalii precum cartierul, anul construcției, dar și materialele folosite.

Astfel, într-un top realizat recent de o platformă de imobiliare, Cluj-Napoca conduce detașat, având un preț mediu de 3.150 de euro pe metru pătrat, la vânzarea de locuințe.

Scumpirea accelartă a locuințelor îi dezarmează pe mulți, mai ales după ce apartamentele au ajuns să coste cât o vilă, în unele zone din țară.

Cele mai căutate apartamente sunt cele cu două sau cu trei camere. În Cluj-Napoca, spre exemplu, în zona semicentrală, un apartament de 65 mp ajunge să coste chiar și 300.000 de euro. La polul opus sunt locuințele de la periferie, acolo unde un apartament de 76 de mp este de 110.000 de euro.

Prețul mediu pe metru pătrat este de 3.150 de euro, cu 350 de euro mai mult decât anul trecut.

Și în Brașov, locuințele s-au scumpit cu 12% față de anul 2024. Acolo, un apartament de 65 de metri pătrați se vinde cu peste 145.000 de euro. Prețul este de 2.238 de euro pe metrul pătrat.

În contrast, Timișoara este sub media națională în ceea ce privește prețul locuințelor pe metrul pătrat: 1.845 de euro. Dar și aici se observă o creștere cu 11% față de anul trecut.

Pentru un apartament de 65 de metri pătrați, clienții trebuie să plătească, în Timișoara, în medie, 120.000 de euro.

Cele mai scumpe orașe, potrivit imobiliare.ro, sunt:

Cluj-Napoca – 3.150 €/ mp

Bra șov – 2.223 €/ mp

Bucure ști – 2.129 €/ mp

Craiova – 2.070€/ mp

Timi șoara – 1.845 €/ mp

