Așa se MOARE într-un oraș bolnav. Blocurile vechi, precum cel care a explodat în Rahova, sunt BOMBE cu ceas. Rețeta unei TRAGEDII anunțate: instalații de gaze prost montate, debranșări de la un sistem putred, proceduri superficiale de la Distrigaz. Totul suprapus peste inconștiență și peste clasicul „merge și așa”

Nicolae Oprea
18 oct. 2025, 06:00, Actualitate
Într-un oraș bolnav precum Bucureștiul, care are un sistem de termoficare extrem de afectat, foarte multe blocuri vechi, comuniste, sunt debranșate de la Termoenergetica, fiind dotate cu instalații de gaze pentru centrale. Vorbim de instalații diferite de țevile de gaze montate încă de la construcția blocului. Surse administrative au declarat în exclusivitate pentru Gândul că multe blocuri vechi sunt adevărate bombe cu ceas din cauza acestor instalații, care de multe ori nu sunt verificate. În blocul în care a explodat vineri dimineață, din 54 de apartamente de la scara 1, 24 dintre acestea erau debranșate, au precizat surse administrative în exclusivitate pentru Gândul. „Cel mai probabil, de la instalația pentru centrale s-a produs explozia”, spun sursele Gândul.

În lipsa unui sistem de termoficare sănătos, foarte multe asociații din București, din blocuri vechi, au ales să se debranșeze de la Termoenergetica, și au montat instalații de gaze în plus față de cele deja existente de la construcția imobilelor. Este vorba de țevi în plus care sunt trase în apartamente și trebuie verificate periodic.

„Blocurile vechi au o mare problemă, din cauza instalațiilor noi de gaze. Nu tot timpul aceste instalații sunt montate bine, și trebuie verificate la sânge, pentru că nu te joci cu gazele. Multe asociații nu fac verificări periodice, iar în apartamente, locatarii sunt obligați să facă ei verificările. Nu se întâmplă asta peste tot, și se ajunge la tragedii precum cea din Rahova”, au declarat surse administrative pentru Gândul.

Distragaz sigilează, dar nu pune blocul în siguranță

Sursele Gândul mai spun că peste toate aceste probleme s-au suprapus și procedurile extrem de superficiale ale celor de la Distrigaz.

„Cei de la Distrigaz vin și constată că sunt pierderi, opresc gazul, și sigilează vana. Dar asta nu înseamnă că au pus în siguranță acel bloc. Dacă se întâmplă vinerea, de exemplu, să vină cei de la Distrigaz, asociația trebuie să apeleze la o firmă specializată, care nu vine pe loc. Vine luni, iar oamenii rămân în frig pe toată perioada de weekend. Evident că dintr-un bloc se găsește un locatar care să rupă sigiliul și să dea drumul la gaze. Se întâmplă des asta, la foarte multe blocuri din București. Dar asta din cauza autorităților și a lanțului acesta birocratic, cu proceduri foarte proaste și superficiale”, au declarat surse administrative pentru Gândul.

Șeful ANRE nu poate explica procedurile extrem de superficiale

Contactat de Gândul, șeful ANRE, George Niculescu, nu poate să explice de ce procedura în cazul scurgerii de gaze este atât de superficială.

„Pe data de 16 octombrie, joi, s-a primit o sesizare la Distrigaz. O echipă s-a deplasat la fața locului, unde a sigilat echipamentul de gaze. Ulterior, vineri dimineață, s-a primit din nou o sesizare cu privire la mirosul de gaze, și, din nou, o echipă s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că sigiliul era rupt. La câteva minute după, a avut loc explozia”, a declarat George Niculescu pentru Gândul, care a mai adăugat că „nu poate să dezbată” de ce se pune un sigiliu și nu se iau măsuri mai concrete pentru evitarea unor explozii.

Cel puțin trei persoane au decedat în urma exploziei de vineri

Alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

Cel puțin trei persoane au decedat în urma exploziei de vineri dimineața. Ministerul Afacerilor Interne a informat că la ora 09:08, prin apel la numărul de urgență 112 a fost semnalată o explozie puternică produsă într-un imobil de tip P+8 situat în municipiul București.

