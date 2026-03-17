„Orașul britanic fantomă” din inima Germaniei. De ce au fugit englezii de aici

Un „oraș britanic”, construit de la zero în Germania, cu cinematografe și magazine, și tot ce și-ar dori orice om, unde locuiau 12.000 de locuitori, este acum complet abandonat. Cândva a adăpostit cândva 12.000 de britanici, dar este acum recuperat de natură după ce a fost abandonat acum 13 ani, publică Express.

Rheindalen a servit drept cartier general principal pentru forțele britanice din Germania și pentru Grupul de Armate Nordice al NATO pe tot parcursul Războiului Rece, fiind construit aproape peste noapte în 1954 și rămânând în uz până în 2013.

Cu harta prin buruieni, în căutarea bisericii

Unul dintre cele mai remarcabile lucruri pe care, Colin, un eglez curios, le-a descoperit în a doua sa vizită la deal a fost un buncăr subteran fortificat care adăpostea o hartă vastă a întregului sit.

„Avem o cameră cu hărți”, a spus Colin. „Este incredibil – există o hartă întreagă a orașului acolo. Tocmai am găsit o cameră secretă cu hărți în acest oraș abandonat… O, Doamne Dumnezeule.”

Folosind o fotografie a hărții sitului ca ghid, Colin a reușit să găsească zona comercială a orașului, biserica și cinematograful care a fost ținta unui atac cu bombă nereușit al IRA Provizoriu în 1973.

Colin a spus: „Orașul oferea o gamă largă de facilități atât pentru personalul militar, cât și pentru civili. Acestea includeau cazare, facilități sportive, sală de sport și terenuri de sport, o piscină mare, zone de recreere, inclusiv cinematograf, club de tineret și NAAFI.” „La apogeul său. Rheindahlen a găzduit 12.000 de militari britanici și familiile acestora. A găzduit sediul Armatei Britanice, al Marinei Regale și al Forțelor Aeriene Regale. A fost o bază importantă pentru forțele britanice pe tot parcursul Războiului Rece și ulterior.”

Postere de colecție cu Bruce Willis și Jennifer Aniston

Colin a fost deosebit de impresionat de piscina imensă în aer liber a orașului, care nu este complet drenată, deși apa conține puțin prea multe alge pentru a invita înotătorii astăzi.

În ciuda planurilor de a transforma situl într-un parc de agrement înaintate în 2015 și a unei propuneri ulterioare de a folosi o parte din acesta pentru a găzdui solicitanți de azil, orașul imens rămâne pustiu. „Astăzi, este complet abandonat. Nimeni nu merge acolo, doar animalele sălbatice, iar natura își revendică încetul cu încetul locul”, spune Colin.

Găsind o ușă descuiată în spatele cinematografului Globe al lui Rheindahlen, Colin constată că scaunele din sala au fost îndepărtate, deși posterele cu filme precum filmul de acțiune „16 Blocks” cu Bruce Willis și comedia romantică „The Break-Up” cu Jennifer Aniston sunt împrăștiate pe podea. Ambele filme au fost lansate în 2006, oferind o idee despre când a fost folosit ultima dată cinematografă.

Toate posterele sunt pentru versiunile în limba engleză ale filmelor, iar anunțurile de siguranță din sala de proiecție a cinematografului sunt și ele în limba engleză, subliniind limba maternă a oamenilor care au locuit în această zonă rezidențială imensă din mijlocul Germaniei.

În secția de poliție a orașului, extrem de depășită de vegetație, Colin a găsit o celulă de detenție imensă, aparent destinată să dețină zeci de prizonieri. Singurul ocupant acum, însă, era un șoarece mort.