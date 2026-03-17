Prima pagină » Actualitate » „Orașul britanic fantomă” din inima Germaniei. De ce au fugit englezii de aici

„Orașul britanic fantomă” din inima Germaniei. De ce au fugit englezii de aici

Rene Pârșan
17 mart. 2026, 20:55
„Orașul britanic fantomă” din inima Germaniei. De ce au fugit englezii de aici

Un „oraș britanic”, construit de la zero în Germania, cu cinematografe și magazine, și tot ce și-ar dori orice om, unde locuiau 12.000 de locuitori, este acum complet abandonat. Cândva a adăpostit cândva 12.000 de britanici, dar este acum recuperat de natură după ce a fost abandonat acum 13 ani, publică Express.

Rheindalen a servit drept cartier general principal pentru forțele britanice din Germania și pentru Grupul de Armate Nordice al NATO pe tot parcursul Războiului Rece, fiind construit aproape peste noapte în 1954 și rămânând în uz până în 2013.

Cu harta prin buruieni, în căutarea bisericii

Unul dintre cele mai remarcabile lucruri pe care, Colin, un eglez curios, le-a descoperit în a doua sa vizită la deal a fost un buncăr subteran fortificat care adăpostea o hartă vastă a întregului sit.

„Avem o cameră cu hărți”, a spus Colin. „Este incredibil – există o hartă întreagă a orașului acolo. Tocmai am găsit o cameră secretă cu hărți în acest oraș abandonat… O, Doamne Dumnezeule.”

Folosind o fotografie a hărții sitului ca ghid, Colin a reușit să găsească zona comercială a orașului, biserica și cinematograful care a fost ținta unui atac cu bombă nereușit al IRA Provizoriu în 1973.

Colin a spus: „Orașul oferea o gamă largă de facilități atât pentru personalul militar, cât și pentru civili. Acestea includeau cazare, facilități sportive, sală de sport și terenuri de sport, o piscină mare, zone de recreere, inclusiv cinematograf, club de tineret și NAAFI.”

„La apogeul său. Rheindahlen a găzduit 12.000 de militari britanici și familiile acestora. A găzduit sediul Armatei Britanice, al Marinei Regale și al Forțelor Aeriene Regale. A fost o bază importantă pentru forțele britanice pe tot parcursul Războiului Rece și ulterior.”

Postere de colecție cu Bruce Willis și Jennifer Aniston

Colin a fost deosebit de impresionat de piscina imensă în aer liber a orașului, care nu este complet drenată, deși apa conține puțin prea multe alge pentru a invita înotătorii astăzi.

În ciuda planurilor de a transforma situl într-un parc de agrement înaintate în 2015 și a unei propuneri ulterioare de a folosi o parte din acesta pentru a găzdui solicitanți de azil, orașul imens rămâne pustiu. „Astăzi, este complet abandonat. Nimeni nu merge acolo, doar animalele sălbatice, iar natura își revendică încetul cu încetul locul”, spune Colin.

Găsind o ușă descuiată în spatele cinematografului Globe al lui Rheindahlen, Colin constată că scaunele din sala au fost îndepărtate, deși posterele cu filme precum filmul de acțiune „16 Blocks” cu Bruce Willis și comedia romantică „The Break-Up” cu Jennifer Aniston sunt împrăștiate pe podea. Ambele filme au fost lansate în 2006, oferind o idee despre când a fost folosit ultima dată cinematografă.

Toate posterele sunt pentru versiunile în limba engleză ale filmelor, iar anunțurile de siguranță din sala de proiecție a cinematografului sunt și ele în limba engleză, subliniind limba maternă a oamenilor care au locuit în această zonă rezidențială imensă din mijlocul Germaniei.

În secția de poliție a orașului, extrem de depășită de vegetație, Colin a găsit o celulă de detenție imensă, aparent destinată să dețină zeci de prizonieri. Singurul ocupant acum, însă, era un șoarece mort.

Citește și

ACTUALITATE Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion
21:39
Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion
VIDEO Radu Miruță: „Pensionarii militari nu au nevoie de o plată ‘o dată și gata’. Nedreptatea din legea pensiilor nu se rezolvă cu praf în ochi”
20:46
Radu Miruță: „Pensionarii militari nu au nevoie de o plată ‘o dată și gata’. Nedreptatea din legea pensiilor nu se rezolvă cu praf în ochi”
INEDIT O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
20:21
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
FLASH NEWS Sute de mineri au mărșăluit pe străzile din Târgu-Jiu în a doua zi de proteste. Ce îi nemulțumește pe oameni
20:02
Sute de mineri au mărșăluit pe străzile din Târgu-Jiu în a doua zi de proteste. Ce îi nemulțumește pe oameni
FLASH NEWS Nicușor Dan merge la NATO pentru a discuta cu Mark Rutte despre securitatea Mării Negre
19:53
Nicușor Dan merge la NATO pentru a discuta cu Mark Rutte despre securitatea Mării Negre
SCANDALOS Scandalul din Coaliție se mută din Parlament la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. PNL sesizează CNCD după ieșirea nervoasă a lui Câciu
19:27
Scandalul din Coaliție se mută din Parlament la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. PNL sesizează CNCD după ieșirea nervoasă a lui Câciu
Mediafax
Ivan: Joi avem votul final pe buget; apoi vom lua o decizie pentru limitarea prețului la combustibil
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce moartea șefului securității din Iran are mai multă greutate decât cea a fostului lider suprem
Mediafax
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump este furios și pe Macron, pe Starmer și pe Kent
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Un acid din struguri ar putea ajuta la reciclarea metalelor din baterii
APĂRARE Zelenski și-a început vizita de lucru în Marea Britanie cu o audiență la regele Charles al III-lea
21:54
Zelenski și-a început vizita de lucru în Marea Britanie cu o audiență la regele Charles al III-lea
RĂZBOI Echipajul avionului de realimentare al SUA care s-a prăbușit în Irak nu ar fi avut parașute pentru a economisi bani și spațiu
21:46
Echipajul avionului de realimentare al SUA care s-a prăbușit în Irak nu ar fi avut parașute pentru a economisi bani și spațiu
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
21:00
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
FLASH NEWS Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”
20:55
Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”
EXCLUSIV Victor Ponta anunță că săptămâna viitoare merge la Parchet să-i facă plângere penală Oanei Țoiu: am pregătit dosarul/ sunt niște scelerați
19:48
Victor Ponta anunță că săptămâna viitoare merge la Parchet să-i facă plângere penală Oanei Țoiu: am pregătit dosarul/ sunt niște scelerați
FLASH NEWS Planeta arde și Trump vorbește de golf cu premierul Irlandei: „Aveți cele mai bune terenuri de golf din lume”
19:35
Planeta arde și Trump vorbește de golf cu premierul Irlandei: „Aveți cele mai bune terenuri de golf din lume”

