Jensen Huang, fondatorul Nvidia, s-a declarat dispus să revină în funcția de CEO, la câteva zile după demisia sa. Miliardarul și-a recunoscut greșelile personale și susține că a primit numeroase mesaje de susținere.

Jensen Huang, cofondatorul Nvidia și fostul director executiv al companiei, a declarat că ar accepta să revină la conducerea producătorului american de cipuri dacă membrii consiliului de administrație i-ar solicita acest lucru. Șeful Nvidia și-a anunțat demisia săptămâna trecută, în urma dezvăluirilor privind presupuse relații extraconjugale cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

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„Am creat probleme consiliului de administrație, lucru pe care îl regret profund. Îmi asum pe deplin greșelile”, a scris Jensen Huang, Într-un mesaj publicat pe X

La scurt timp după plecarea sa din fruntea gigantului tech, Huang a primit numeroase apeluri și mesaje din partea angajaților, investitorilor și altor persoane care i-au cerut să revină în funcție.

Huang a explicat că solicitările au continuat într-o perioadă în care Nvidia trebuie să gestioneze provocări legate de dezvoltarea inteligenței artificiale, concurență și tensiunile geopolitice.

„Dacă consiliul de administrație decide că revenirea mea este în interesul acționarilor noștri, al angajaților noștri, al companiei și al Americii, aș fi onorat să răspund acestor apeluri și să revin în funcția de director general”, a adăugat Huang.

Reacția Nvidia

Conducerea Nvidia a transmis că nu are în vedere reinstalarea sa. Consiliul de administrație a decis să continue procesul de identificare a unui succesor permanent, după ce demisia lui Huang a fost acceptată în noiembrie.

Compania a confirmat oficial, pe 12 noiembrie, plecarea fondatorului său din funcțiile de președinte, director executiv și membru al consiliului de administrație. Colette Kress, directorul financiar al Nvidia, a fost numită CEO interimar.

În paralel, o anchetă internă examinează comportamentul fostului director executiv, inclusiv informațiile privind o presupusă relație cu o directoare din cadrul companiei. Totodată. Huang este vizat și de o anchetă legată de relația sa cu o femeie suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.

Potrivit relatărilor din presa americană, fostul șef al Nvidia urmează să fie audiat de legislatori din Statele Unite în cadrul unor investigații privind posibile implicații pentru securitatea națională. Huang a recunoscut că a „făcut greșeli grave în viața personală”.

Investitorii Nvidia, împărțiți în privința revenirii fondatorului companiei

Plecarea lui Jensen Huang a provocat reacții în industria tehnologică, unde mai mulți directori și investitori au evidențiat contribuția sa la dezvoltarea Nvidia și la extinderea pieței inteligenței artificiale.

În weekend, în mediul online a început să circule o petiție prin care era solicitată revenirea acestuia la conducerea companiei.

Printre cei care au discutat public posibilitatea reinstalării sale s-a numărat Brad Gerstner, investitor în sectorul tehnologic, apropiat al lui Huang și acționar important al Nvidia. Într-o scrisoare deschisă publicată săptămâna trecută, Gerstner a sugerat că membrii consiliului de administrație ar putea lua în considerare revenirea fondatorului.

Ulterior, în cadrul unui eveniment organizat de publicația Semafor, investitorul a explicat că mesajul său fusese interpretat greșit și că investigația internă trebuie să continue.

„Nu știu în ce măsură a indus în eroare consiliul de administrație. Dacă aș face parte dintr-un consiliu, aș lua acest lucru foarte în serios. Să fim clari: nimeni nu este mai presus de lege”, a declarat investitorul.

Nvidia și-a prezentat între timp rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2027, raportând venituri de 115,8 miliarde de dolari, în creștere cu 103% față de aceeași perioadă a anului precedent.