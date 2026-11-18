Noaptea trecută, un cutremur de 5.7 grade pe scara Richter în România a speriat mii de oameni. Seismul s-a produs în zona Vrancea, însă s-a simțit în mai multe orașe din țară. Camerele de supraveghere au înregistrat activitatea seismică, așa cum se poate observa în videoclipul de mai sus.

Cutremurul de 5.7 grade pe scara Richter a avut loc la ora 02:48, noaptea trecută, în zona seismică Vrancea. În urma activității seismice, mii de persoane s-au speriat, iar camerele de supraveghere au înregistrat modul în care se mișcă pământul. În unele situații, cetățenii s-au trezit cu lucruri cazute în imobile, în urma cutremurului, iar somnul le-a fost perturbat.

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În videoclipul de mai sus se poate observa că seismul s-a simțit nu doar în zona Vrancea, ci și în împrejurimi și chiar și în București. Chiar și camerele de supraveghere din Iași și Pașcani au înregistrat activitatea seismică. În imagini se poate observa cum sistemul de supraveghere este pur și simplu „zdruncinat” în timpul vibrațiilor.

Mai multe mărturii ale cetățenilor arată că seismul a durat secunde întregi, iar situația a fost mai intensă în cazul celor care locuiesc în blocuri, la etaje superioare. Unii dintre ei au susținut că au simțit o „smucitură bruscă”, iar alții au susținut că mai multe obiecte pe care le aveau pe rafturi au căzut. Alții s-au gândit, în acel moment, la cutremurul din 1977. Mai multe mărturii pot fi citite AICI.

Alertă de la Google, pe telefoanele Android

În aceeași noapte, în schimb, unii dintre cetățeni au primit alerte pe telefoanele Android, prin intermediul Google Android Earthquake Alerts. Notificările sonore au creat confuzie, fiind confundate de unii cu mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT. De altfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a venit cu precizări în urma situației. IGSU a precizat, într-o postare pe Facebook, că alertele Google nu sunt emise de autoritățile române și nu trebuie confundate cu mesajele oficiale RO-ALERT. Vezi AICI.

Sursă video: X/GeoTechWar, TikTok/Sebastian, TikTok/Oleg, Ziarul de Iași