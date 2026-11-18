Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de energie electrică din țara noastră, a majorat cu aproape 12% prețul din oferta standard pentru clienții noncasnici, scrie Profit.ro.

Cea mai recentă variantă a ofertei Business Hidro prevede un preț al energiei active de 0,95 lei/kWh, în creștere cu 11,76% față de cel anterior, de 0,85 lei/kWh.

Cu tot cu tarife de rețea și taxe, prețul final de ofertă ajunge, pentru un client noncasnic cu loc de consum în București racordat la joasă tensiune, la 1,71 lei/kWh, fiind cu 7,7% mai mare comparativ cu cel de dinainte (1,59 lei/kWh).

Oferta este valabilă pentru clienții noncasnici cu un consum de cel mult 100.000 MWh pe an.

Hidroelectrică arată în raportul său pe primele 9 luni din 2026 că, la 30 septembrie, portofoliul său de furnizare cuprindea 1.464.583 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 56% față de aceeași data a anului precedent, când erau înregistrate 941.364 LC.

Această creștere de 523.219 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienți casnici, cât și o expansiune accentuată în segmentul noncasnic.

Astfel, numărul de locuri de consum noncasnic aproape s-a dublat, de la 46.940 la 90.349, iar cel al locurilor de consum casnic a crescut cu 54%, la 1.374.234.

„Soldul creanțelor comerciale a crescut cu 3%, la 1.748 milioane RON la 30 septembrie 2026 de la 1.698 milioane RON la 31 decembrie 2025, creștere generată în principal de creșterea vânzărilor din segmentul furnizare și modificarea comportamentului de plată al clienților, prin amânarea plăților peste scadență”, se menționează în documentul citat.

În luna iulie a acestui an, potritiv ultimului raport ANRE disponibil, Hidroelectrica a deținut o cotă de piață de 22,41% pe segmentul concurențial și o cotă de piață de 21,09% la nivelul total al pieței de furnizare a energiei electrice, menținându-se pe prima poziție în ambele categorii la data raportării.

Hidroelectrica a raportat un profit net de 3,108 miliarde lei pe primele 9 luni ale anului, cu 34% peste cel din perioada similară a anului trecut.

Veniturile companiei au avansat cu 28%, la 8,601 miliarde lei, în condițiile unei producții de energie în creștere cu 10%, la 9.328 GWh.

Volumul de vânzări a crescut chiar mai mult, cu 12%, la 11.310 GWh.

Pe segmentul angro, prețul mediu de vânzare al Hidroelectrica s-a majorat cu 15%, la 606 lei/MWh, iar pe partea de furnizare către clienți finali – cu 10%, la 514 lei/MWh.