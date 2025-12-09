Orașul din România care are 19 bănci pe o rază de doar 25 de metri

O secțiune e străzii Domneasca din Galați a devenit motiv de glume și ironii pe internet după ce oameni au observat că pe trotuar au fost instalate aproape 20 de bănci. Pe o rază de doar 25 de metri, au fost amplasate 19 bănci, mult mai multe față de majoritatea parcurilor.

„Există un punct în Galați unde pe o rază de 25 m sunt 19 bănci, mai des decât în orice parc. M-am gândit la o logică și am găsit un singur răspuns: pe timpul verii pot fi considerate sală de așteptare pentru primăria și prefectura din zonă”, a postat un gălățean pe pagina de Facebook Comisia Europeană a Dunării.

„Așa se fac banii pentru ei, cheltuind aiurea din banii noștri”

Internauții nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii: „Așa e la noi la Galați: 9 bănci în 25 de m, 8 semafoare în 50 de m, 3 autobuze care merg în aceeași direcție unul după altul să nu se rătăcească, 7 farmacii la rând..”, „Cu ce vă deranjează?”, „Așa se fac banii pentru ei, cheltuind aiurea din banii noștri” sau „Sunt în față la regionala CFR, poate sunt ca să aștepți vreun tren…”, sunt doar câteva dintre păreri.

,,Dacă nu sunt, de ce nu sunt..dacă sunt, e prea mult” , a punctat cineva, în timp ce o femeie a scris: „Cine stă pe bancă, vara la 40 de grade, să-l bată soarele-n cap????? Probabil cei din conducerea primăriei, înainte de ședințe, să aibă scuze plauzibile pentru ceea ce votează la ședințe, pe ordinea de zi!!!!!!!”.

„Felicitări Îmi place, sunt bucuroasă că locuiesc în Galați!”, a comentat altcineva, în timp ce un bărbat a explicat: „Vă invităm în perioada verii să vedeți cât de folosite sunt acele bănci. Acum iarna, logic, că nu sunt folosite, de ce nu ați postat astă- vara?! Aaa ups, ați fi văzut ca erau pline de oameni ieșiți la plimbare pe o Domnească pietonală … și atunci nu își mai aveau rostul comentariile ce se doresc a fi acide. Ca si alții… sunteți în căutare doar de senzațional nu și de o logică, urbanistică în cazul de față”.

Deja și-au dovedit utilitatea

Și Primăria Galați a venit cu o explicație și nu consideră că sunt prea multe bănci montate pe strada Domnească: „Strada Domnească a fost modernizată recent, prilej cu care a fost înlocuit și mobilierul urban. În zonă sunt nouă bănci care și-au dovedit deja utilitatea, mai ales în cadrul evenimentelor din sezonul cald, când strada devine pietonală”, au transmis reprezentanții instituției.

