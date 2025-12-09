Prima pagină » Actualitate » Orașul din România care are 19 bănci pe o rază de doar 25 de metri

Orașul din România care are 19 bănci pe o rază de doar 25 de metri

09 dec. 2025, 20:14, Actualitate
Orașul din România care are 19 bănci pe o rază de doar 25 de metri

O secțiune e străzii Domneasca din Galați a devenit motiv de glume și ironii pe internet după ce oameni au observat că pe trotuar au fost instalate aproape 20 de bănci. Pe o rază de doar 25 de metri, au fost amplasate 19 bănci, mult mai multe față de majoritatea parcurilor.

„Există un punct în Galați unde pe o rază de 25 m sunt 19 bănci, mai des decât în orice parc. M-am gândit la o logică și am găsit un singur răspuns: pe timpul verii pot fi considerate sală de așteptare pentru primăria și prefectura din zonă”, a postat un gălățean pe pagina de Facebook Comisia Europeană a Dunării.

„Așa se fac banii pentru ei, cheltuind aiurea din banii noștri”

Internauții nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii: „Așa e la noi la Galați: 9 bănci în 25 de m, 8 semafoare în 50 de m, 3 autobuze care merg în aceeași direcție unul după altul să nu se rătăcească, 7 farmacii la rând..”, „Cu ce vă deranjează?”, „Așa se fac banii pentru ei, cheltuind aiurea din banii noștri” sau „Sunt în față la regionala CFR, poate sunt ca să aștepți vreun tren…”, sunt doar câteva dintre păreri.

,,Dacă nu sunt, de ce nu sunt..dacă sunt, e prea mult” , a punctat cineva, în timp ce o femeie a scris: „Cine stă pe bancă, vara la 40 de grade, să-l bată soarele-n cap????? Probabil cei din conducerea primăriei, înainte de ședințe, să aibă scuze plauzibile pentru ceea ce votează la ședințe, pe ordinea de zi!!!!!!!”.

„Felicitări Îmi place, sunt bucuroasă că locuiesc în Galați!”, a comentat altcineva, în timp ce un bărbat a explicat: „Vă invităm în perioada verii să vedeți cât de folosite sunt acele bănci. Acum iarna, logic, că nu sunt folosite, de ce nu ați postat astă- vara?! Aaa ups, ați fi văzut ca erau pline de oameni ieșiți la plimbare pe o Domnească pietonală … și atunci nu își mai aveau rostul comentariile ce se doresc a fi acide. Ca si alții… sunteți în căutare doar de senzațional nu și de o logică, urbanistică în cazul de față”.

Deja și-au dovedit utilitatea

Și Primăria Galați a venit cu o explicație și nu consideră că sunt prea multe bănci montate pe strada Domnească: „Strada Domnească a fost modernizată recent, prilej cu care a fost înlocuit și mobilierul urban. În zonă sunt nouă bănci care și-au dovedit deja utilitatea, mai ales în cadrul evenimentelor din sezonul cald, când strada devine pietonală”, au transmis reprezentanții instituției.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Adevarul
Cum să cheltui fără stres de Sărbători - sfatul unui expert în educație financiară
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Fosilele dezvăluie modul tragic în care a murit o pasăre acum 120 de milioane de ani

Cele mai noi