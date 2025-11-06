Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri

O stradă mică și liniștită din municipiul Râmnicu Sărat a devenit un simbol al absurdului rutier. Pe o distanță de aproximativ 260 de metri, pe Strada Dudului, au fost trasate 11 treceri de pietoni, la un interval mediu de numai 20-25 de metri între ele.

Deși ar putea părea o inițiativă lăudabilă de creștere a siguranței pietonale, situația ridică multe semne de întrebare.

Potrivit normalului de referință, distanța minimă între două treceri de pietoni ar trebui să fie de cel puțin 100 de metri, iar doar în cazuri excepționale aceasta poate scădea până la 50 de metri.

În zonă nu sunt înregistrate grădinițe, școli sau stații de transport în comun care să justifice un asemenea număr de marcaje, la capăt drumul este înfundat, iar șoferii nu circulă cu mare viteză. Situația ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost respectate regulamentele și logica rutieră.

Reprezintă această situație un pericol pentru șoferi

Marcajele sunt trasate atât de des, încât conducătorii auto sunt nevoiți să frâneze constant, iar pietonii par, paradoxal, mai derutați decât protejați. Mai mult, trecerile nu sunt însoțite de indicatoare verticale, ceea ce contravine normelor și le reduce semnificativ vizibilitatea.

Distanța standard dintre treceri nu este întâmplătoare. Ea are rolul de a asigura un echilibru între siguranța pietonilor și fluiditatea traficului.

Când marcajele sunt prea dese, șoferii pot deveni confuzi sau pot ignora semnificația lor. În plus, o densitate atât de mare de treceri fără un studiu de trafic în prealabil poate produce efectul invers: creșterea riscului de accidente minore și blocaje.

De ce trebuie să fie 100 de metri între zebre?

Conform normativelor, o distanță minimă între trecerile de pietoni servește câteva scopuri:

Crește vizibilitatea fiecărei treceri şi reduce „zbuciumul” continuu al zonei circulabile.