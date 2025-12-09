Prima pagină » Actualitate » Orașul din România care intră în topul creșterilor de prețuri la locuințe, cu 21%. E surpriza anului pe piața imobiliară

Orașul din România care intră în topul creșterilor de prețuri la locuințe, cu 21%. E surpriza anului pe piața imobiliară

09 dec. 2025, 14:39, Actualitate
Orașul din România care intră în topul creșterilor de prețuri la locuințe, cu 21%. E surpriza anului pe piața imobiliară
sursa foto: captura video Youtube

Locuințele din România au continuat să se scumpească anul acesta, cu un avans mediu de 14%, la nivel național. Însă pentru prima dată, un oraș se află în fruntea clasamentului orașelor cu cele mai mari creșteri de preț, cu un avans de 21%.

Astfel, prețul mediu solicitat pentru un apartament din Craiova, căci despre acest oraș este vorba, a ajuns la 2.095 euro pe metru pătrat util, ceea ce plasează orașul pe locul patru în topul celor mai scumpe centre urbane din țară, potrivit potrivit unei analize realizate de platforma Imobiliare.ro.

„Craiova se afirmă tot mai clar ca un pol emergent pe harta imobiliară a României, un oraș secundar care traversează astăzi o fază de dezvoltare accelerată. Prețurile locuințelor au crescut constant, reflectând cererea tot mai ridicată și interesul de investiție. Alături de Sibiu și Oradea, Craiova demonstrează orașele secundare pot oferi stabilitate, creștere și dezvoltare”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

sursa foto: captura video Youtube

sursa foto: captura video Youtube

Conform sursei citate, și în București s-au înregistrat scumpiri semnificative. Aici, prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori a crescut cu aproximativ 17%, al doilea cel mai mare avans din țară. Media pieței locale se învârte în jurul valorii de 2.178 euro/mp util, dar există diferențe mari între cartiere.

Apoi, Ploiești a înregistrat un avans de 14%, cu un preț mediu de 1.333 euro/mp, menținându-se cel mai ieftin centru urban, iar Constanța Constanța a urcat pe locul al patrulea în topul creșterilor, cu un plus de 13% și un preț mediu de 1.930 euro/mp.

Sursa citată mai spune că, orașul Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș, cu prețuri medii de 3.207 euro/mp util.

