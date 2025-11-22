Prima pagină » Actualitate » Cel mai periculos oraș din România. Este considerat printre cele mai primejdioase localități din întreaga lume

Cel mai periculos oraș din România. Este considerat printre cele mai primejdioase localități din întreaga lume

22 nov. 2025, 10:55, Actualitate
Cel mai periculos oraș din România. Este considerat printre cele mai primejdioase localități din întreaga lume

Mai multe zone din România se află pe lista celor mai periculoase orașe din lume. Printre ele se numără Craiova, Iași și București. Un studiu, bazat pe percepția populației la nivel mondial și publicat  de comparethemarket.com, a luat în calcul furturile, agresiunile și vandalismul din fiecare oraș.

Locuitorii a peste 400 de orașe din lume au evaluat nivelul de infracționalitate din zonele în care stau. Au dat note între 0 și 100 – 100 însemnând cea mai mare lipsă de siguranță. După acordarea calificativelor, 6 orașe din România s-au situat la mijlocul topului. Craiova cel mai sus, cu 44 de puncte, urmat de Iași și de Capitală, conform Digi24.

Europenii consideră Capitala un oraș destul de sigur, bucureștenii nu prea

Bucureștiul a obținut 28 de puncte și este pe locul 305. Deși este departe de marile capitale ale criminalității, în prima jumătate a lui 2024, au fost înregistrate la Poliția Capitalei aproape 800 de sesizări zilnic. Iată AICI clasamentul.
Deși unii bucureșteni spun că au temeri în ceea ce privește siguranța atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, turiștii străini cred că este mult mai sigur, comparativ cu alte orașe.

Deși unii bucureșteni spun că au temeri în ceea ce privește siguranța atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, turiștii străini cred că este mult mai sigur, comparativ cu alte orașe.

  • Sunt orașe mai periculoase decât Bucureștiul în Spania. -Suntem din Barcelona. În Barcelona sunt hoți de buzunare. Vânzarea drogurilor e comună în Barcelona. În zone specifice ale orașului.
  • În comparație cu alte țări europene, Germania Suedia, Marea Britanie, acestea sunt nesigure în comparație cu Bucureștiul.

În clasamentul orașelor periculoase sunt și Timișoara, Brașov și Cluj. Au obținut, însă, un scor mai mic, însemnând că sunt mai sigure, potrivit studiului, publicat de Digi24.

Totuși, Poliția Română arată că nivelul de criminalitate de la noi este în scădere. La nivelul anului 2023, infracționalitatea a scăzut cu 4% față de media ultimilor 10 ani.
Doar în Cluj, în primele 6 luni ale anului, au fost soluționate de către structurile de investigații criminale peste 9.100 de dosare penale. Peste 300 de persoane cercetate au primit și măsuri preventive.

Analiza arată că cel mai periculos oraș din lume se află în Africa de Sud. Iar cel mai sigur este în Emiratele Arabe Unite.

Recomandarea autorului: Care este orașul din România, mai sigur decât Zurich, Tokyo sau Praga. România bifează o performanță notabilă în acest top

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
VIDEO Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
11:58
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?