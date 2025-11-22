Cel mai periculos oraș din România. Este considerat printre cele mai primejdioase localități din întreaga lume

Mai multe zone din România se află pe lista celor mai periculoase orașe din lume. Printre ele se numără Craiova, Iași și București. Un studiu, bazat pe percepția populației la nivel mondial și publicat de comparethemarket.com, a luat în calcul furturile, agresiunile și vandalismul din fiecare oraș.

Locuitorii a peste 400 de orașe din lume au evaluat nivelul de infracționalitate din zonele în care stau. Au dat note între 0 și 100 – 100 însemnând cea mai mare lipsă de siguranță. După acordarea calificativelor, 6 orașe din România s-au situat la mijlocul topului. Craiova cel mai sus, cu 44 de puncte, urmat de Iași și de Capitală, conform Digi24.

Europenii consideră Capitala un oraș destul de sigur, bucureștenii nu prea

Bucureștiul a obținut 28 de puncte și este pe locul 305. Deși este departe de marile capitale ale criminalității, în prima jumătate a lui 2024, au fost înregistrate la Poliția Capitalei aproape 800 de sesizări zilnic. Iată AICI clasamentul.

Deși unii bucureșteni spun că au temeri în ceea ce privește siguranța atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, turiștii străini cred că este mult mai sigur, comparativ cu alte orașe.

Sunt orașe mai periculoase decât Bucureștiul în Spania. -Suntem din Barcelona. În Barcelona sunt hoți de buzunare. Vânzarea drogurilor e comună în Barcelona. În zone specifice ale orașului.

În comparație cu alte țări europene, Germania Suedia, Marea Britanie, acestea sunt nesigure în comparație cu Bucureștiul.

În clasamentul orașelor periculoase sunt și Timișoara, Brașov și Cluj. Au obținut, însă, un scor mai mic, însemnând că sunt mai sigure, potrivit studiului, publicat de Digi24.

Totuși, Poliția Română arată că nivelul de criminalitate de la noi este în scădere. La nivelul anului 2023, infracționalitatea a scăzut cu 4% față de media ultimilor 10 ani.

Doar în Cluj, în primele 6 luni ale anului, au fost soluționate de către structurile de investigații criminale peste 9.100 de dosare penale. Peste 300 de persoane cercetate au primit și măsuri preventive.

Analiza arată că cel mai periculos oraș din lume se află în Africa de Sud. Iar cel mai sigur este în Emiratele Arabe Unite.

