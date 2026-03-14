Fiica Elenei Lasconi spune că România ar putea fi folosită împotriva Iranului: „Președintele a decis să pună o țintă pe spatele nostru”

Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi, și activistă cunoscută pentru opiniile sale critice la adresa instituțiilor religioase și a valorilor occidentale tradiționale, a reacționat sâmbătă, după ce a stârnit valuri de polemici pe rețelele sociale referitoare la situația din Iran. Activista a încercat să-și explice poziția, susținând că o parte din mesajele ei a fost interpretate greșit. Mai mult, ea a avertizat că România ar putea fi implicată într-un conflict împotriva Iranului.

Într-o postare pe Instagram, Oana Lasconi a afirmat că susține iranienii „în lupta lor pentru supraviețuire”.

„1) Protestele au început deoarece Vestul sugrumă Iranul prin sancțiuni, pentru a-i fura resursele.

2) Vestului nu îi pasă de femei, altfel nu le-ar bombarda.

3) Dacă ar fi murit 40k de oameni, am fi văzut gropi comune din satelit.

4) Moralistul de carton nu mai trebuie să se aștepte la perfecțiune din partea victimelor.

5) Rezistența nu are voie să fie doar seculară ca să «merite» susținerea narcisiștilor eurocentrici.

6) Nu am spus că Khamenei era feminist, am făcut o comparație între 2 leaderi religioși, spunând că religia nu se pupă cu feminismul deoarece e patriarhală.

7) Nu mă «aliniez profund cu un sistem teocratic» doar pentru că am maturitatea de a susține anti-imperialismul iranian într-o luptă de care depinde existența Asiei de Vest și destinul întregii lumi.

P.S. oricât de mult urăsc minciuna, eu de astăzi nu o mai menționez pe cea care-mi bagă încontinuu cuvinte în gură. Sper să se maturizeze curând. Toate cele bune!”, a scris Oana Lasconi.

De asemenea, Oana Lasconi a avertizat că România ar putea fi implicată într-un conflict împotriva Iranului.

„Avem multe de făcut. Trebuie să ne organizăm ca români, trebuie să ne asigurăm că România nu va fi folosită împotriva Iranului. Deși asta a decis președintele să facă, a decis să pună o țintă pe spatele nostru. Puteți să mințiți cât vreți. Sunt obișnuită cu atacuri și minciuni la adresa mea, dar haideți și să ne organizăm, pentru că nu putem permite un imperiu pe moarte să tragă România în groapă după el. Războiul nu înseamnă doar bombe, înseamnă și informație, iar bothsidesismul nu ajută pe nimeni în acest moment. Haideți să nu ne mai centrăm pe noi, deoarece nu noi suntem victimele acestui conflict. Iranienii sunt în lupta lor pentru supraviețuire. Eu îi susțin”, a spus activista.

