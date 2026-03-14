Prima pagină » Știri politice » Fiica Elenei Lasconi spune că România ar putea fi folosită împotriva Iranului: „Președintele a decis să pună o țintă pe spatele nostru”

Fiica Elenei Lasconi spune că România ar putea fi folosită împotriva Iranului: „Președintele a decis să pună o țintă pe spatele nostru"

14 mart. 2026, 19:05, Știri politice

Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi, și activistă cunoscută pentru opiniile sale critice la adresa instituțiilor religioase și a valorilor occidentale tradiționale, a reacționat sâmbătă, după ce a stârnit valuri de polemici pe rețelele sociale referitoare la situația din Iran. Activista a încercat să-și explice poziția, susținând că o parte din mesajele ei a fost interpretate greșit. Mai mult, ea a avertizat că România ar putea fi implicată într-un conflict împotriva Iranului.

Într-o postare pe Instagram, Oana Lasconi a afirmat că susține iranienii „în lupta lor pentru supraviețuire”.

„1) Protestele au început deoarece Vestul sugrumă Iranul prin sancțiuni, pentru a-i fura resursele.
2) Vestului nu îi pasă de femei, altfel nu le-ar bombarda.
3) Dacă ar fi murit 40k de oameni, am fi văzut gropi comune din satelit.
4) Moralistul de carton nu mai trebuie să se aștepte la perfecțiune din partea victimelor.
5) Rezistența nu are voie să fie doar seculară ca să «merite» susținerea narcisiștilor eurocentrici.
6) Nu am spus că Khamenei era feminist, am făcut o comparație între 2 leaderi religioși, spunând că religia nu se pupă cu feminismul deoarece e patriarhală.
7) Nu mă «aliniez profund cu un sistem teocratic» doar pentru că am maturitatea de a susține anti-imperialismul iranian într-o luptă de care depinde existența Asiei de Vest și destinul întregii lumi.

P.S. oricât de mult urăsc minciuna, eu de astăzi nu o mai menționez pe cea care-mi bagă încontinuu cuvinte în gură. Sper să se maturizeze curând. Toate cele bune!”, a scris Oana Lasconi.

De asemenea, Oana Lasconi a avertizat că România ar putea fi implicată într-un conflict împotriva Iranului.

„Avem multe de făcut. Trebuie să ne organizăm ca români, trebuie să ne asigurăm că România nu va fi folosită împotriva Iranului. Deși asta a decis președintele să facă, a decis să pună o țintă pe spatele nostru. Puteți să mințiți cât vreți. Sunt obișnuită cu atacuri și minciuni la adresa mea, dar haideți și să ne organizăm, pentru că nu putem permite un imperiu pe moarte să tragă România în groapă după el. Războiul nu înseamnă doar bombe, înseamnă și informație, iar bothsidesismul nu ajută pe nimeni în acest moment. Haideți să nu ne mai centrăm pe noi, deoarece nu noi suntem victimele acestui conflict. Iranienii sunt în lupta lor pentru supraviețuire. Eu îi susțin”, a spus activista.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

OPINIE Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”
20:27
Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”
FLASH NEWS Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România
19:59
Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România
EVENIMENT Călin Georgescu, cu lopata în mână. Fostul candidat la prezidențiale a plantat copaci și s-a rugat pentru România
14:36
Călin Georgescu, cu lopata în mână. Fostul candidat la prezidențiale a plantat copaci și s-a rugat pentru România
REACȚIE Daniel Băluţă, atacuri în rafală la Ilie Bolojan. „Frânează dezvoltarea României. Și-a dovedit limitele și lipsa de empatie”
13:24
Daniel Băluţă, atacuri în rafală la Ilie Bolojan. „Frânează dezvoltarea României. Și-a dovedit limitele și lipsa de empatie”
INFRASTRUCTURĂ A început montarea tablierului la pasajul de la Apărătorii Patriei. Daniel Băluță: „Va fi probabil ultimul pasaj realizat de o primărie de sector”
12:40
A început montarea tablierului la pasajul de la Apărătorii Patriei. Daniel Băluță: „Va fi probabil ultimul pasaj realizat de o primărie de sector”
FLASH NEWS Radu Miruţă, întrevedere cu noul ambasador al SUA: „Prezenţa militară americană în ţara noastră contribuie la consolidarea securităţii naţionale”
19:57
Radu Miruţă, întrevedere cu noul ambasador al SUA: „Prezenţa militară americană în ţara noastră contribuie la consolidarea securităţii naţionale”
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș uman ar fi fost descoperit în Bulgaria
FLASH NEWS Presa iraniană anunță că trupul fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului a fost înmormântat fără cap
20:18
Presa iraniană anunță că trupul fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului a fost înmormântat fără cap
VIDEO Intervenție ca în filme în Argeș. Un bărbat care a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS a fost împușcat în picior. De la ce a pornit totul
19:56
Intervenție ca în filme în Argeș. Un bărbat care a încercat să lovească cu sabia un luptător SAS a fost împușcat în picior. De la ce a pornit totul
ACTUALITATE Este mai bine să bei apă rece sau caldă? Experții explică care este mai sănătoasă
19:52
Este mai bine să bei apă rece sau caldă? Experții explică care este mai sănătoasă
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Trump respinge discuțiile de pace. Războiul cu Iranul intră în „faza decisivă” după atacul SUA asupra insulei Kharg
19:35
🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Trump respinge discuțiile de pace. Războiul cu Iranul intră în „faza decisivă” după atacul SUA asupra insulei Kharg
ALEGERI Viktor Orban îi avertizează pe alegătorii maghiari prin afișe electorale: Zelenski și Ursula vor controla Ungaria prin Peter Magyar
19:27
Viktor Orban îi avertizează pe alegătorii maghiari prin afișe electorale: Zelenski și Ursula vor controla Ungaria prin Peter Magyar
CONTROVERSĂ Scandal în familia regală norvegiană. Fiul prințesei moștenitoare a recunoscut transportul a 3,5 kg de marijuana
19:06
Scandal în familia regală norvegiană. Fiul prințesei moștenitoare a recunoscut transportul a 3,5 kg de marijuana

Cele mai noi

Trimite acest link pe