Orașul din România care rămâne fără apă caldă 48 de ore. Se fac lucrări de modernizare

Care este orașul din România care rămâne fără apă vreme de 48 de ore. Se fac lucrări de modernizare.

SC Termoficare Constanța SRL anunță consumatorii constănțeni, căci despre Constanța este vorba, că furnizarea apei calde va fi sistată vreme de 48 de ore începând cu data de 25.08.2025 ora 01.00. Măsura va fi luată din cauza lucrărilor de modernizare la rețelele termice.

„Urmare a solicitării constructorului care execută lucrările de modernizare a rețelelor termice din municipiul Constanța, vă aducem la cunoștință că începând cu data de 25.08.2025 ora 1:00 se va opri furnizarea energiei termice sub formă de apă caldă de consum pentru o perioadă de minim 48 de ore către toți consumatorii racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Menționăm că această oprire este necesară pentru executarea lucrărilor de montare a buclei de contorizare și întregire a circuitului în incinta CET Palas, lucrări cuprinse în cadrul proiectului Reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Constanța – Etapa a II-a.”, se arată într-un comunicat al SC Termoficare Constanța SRL.

Autorul recomandă:

Orașul celebru care caută urgent locuitori. Cei care decid să se mute primesc locuință gratuită

Orașul mare din România în care un apartament cu 3 CAMERE costă doar 13.000 de euro