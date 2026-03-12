Iranul acuză Uniunea Europeană de „complicitate” în atacurile Israelului și Statelor Unite

FLASH NEWS „Alertă maximă” la Hollywood: Autoritățile au sporit măsurile de securitate la Gala Oscarurilor, după ce FBI-ul a avertizat asupra unui „atac surpriză” cu drone iraniene asupra Californiei
13:31
Guvernul iranian acuză Uniunea Europeană de „complicitate” în atacurile Israelului și Statelor Unite.
„Indiferența și consimțământul Uniunii Europene față de agresiunea, brutalitățile și atrocitățile comise de Statele Unite și Israel nu pot fi considerate altfel decât complicitate”, scrie pe X purtătorul de cuvânt al ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaïl Baghaï.
By speaking the truth, you are choosing the right side of history.
The European Union’s indifference and acquiescence in the face of U.S. and Israeli aggression, brutalities, and atrocities amounts to nothing less than complicity.
THE WORLD IS WATCHING… pic.twitter.com/ITCrCkDZY5
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 12, 2026