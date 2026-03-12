Prima pagină » Știri externe » Iranul acuză Uniunea Europeană de „complicitate” în atacurile Israelului și Statelor Unite

Iranul acuză Uniunea Europeană de „complicitate” în atacurile Israelului și Statelor Unite

12 mart. 2026, 14:10, Știri externe
Guvernul iranian acuză Uniunea Europeană de „complicitate” în atacurile Israelului și Statelor Unite.

„Indiferența și consimțământul Uniunii Europene față de agresiunea, brutalitățile și atrocitățile comise de Statele Unite și Israel nu pot fi considerate altfel decât complicitate”, scrie pe X purtătorul de cuvânt al ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaïl Baghaï.

 

