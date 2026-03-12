Prima pagină » Actualitate » Destinația de vară favorită a românilor, lovită de valul scumpirilor. Prețurile au luat-o razna chiar înaintea sezonului estival

12 mart. 2026, 14:10, Actualitate
Destinația de vară favorită a românilor, lovită de valul scumpirilor / foto ilustrativ

Lovitură puternică pentru locuitorii uneia dintre cele mai căutate destinații turistice din Europa și una dintre preferatele românilor. Prețurile au luat-o razna chiar înaintea deschiderii sezonului estival, numeroase afaceri de familie fiind direct afectate.

Grecia trăiește un adevărat șoc – foarte multe rezervări s-au anulat, încă dinainte să apară primele vacanțe de vară.

De ce renunță turiștii la vacanțele în Grecia

Pe fondul ultimelor vești, autoritățile de la Atena se tem că 2026 va fi un sezon ratat din punct de vedere al turismului.

Acum, când operatorii se așteptau să aibă confirmări pentru rezervările din vară, foarte mulți turiști din Israel și Statele Unite și-au modificat planurile și au ales să petreacă vacanța în altă parte. Din câte relatează cei de la Novinite, anunlările au legătură cu temerile legate de războiul din Orientul Mijlociu.

Iar pe lângă problema siguranței, a mai apărut și cea a costurilor, căci Grecia se confruntă cu un val al scumpirilor, apărut în această primăvară. S-a scumpit inclusiv transportul, de la biletele de avion și până la deplasarea cu feribotul. Pentru un drum până în insule, transportatorii maritimi cer acum cu 10% mai mult, iar tarifele prețurile zboruri au crescut cu aproape 15%.

Operatorii eleni de turism sunt disperați și spun că noile provocări vor cauza pierderi imense sectorului. Hotelierii și antreprenorii locali privesc spre Atena, acolo unde autoritățile sunt așteptate să vină cu soluții la criza apărută.

Anunțul premierului: primele măsuri luate la Atena

Iar un anunț în acest sens nu s-a lăsat așteptat prea mult timp. Premierul Kyriakos Mitsotakis a transmis că Grecia va plafona timp de trei luni marjele de profit la combustibili și produsele de pe rafturile supermarketurilor, pentru a lupta împotriva celor care speculează creșterea prețurilor energiei, ca rezultat al războiului din Iran.

„Aceste turbulențe nu ar trebui să ducă la obținerea de profituri excesive. E clar că nu putem rezolva creșterile inițiale de prețuri, dar cu certitudine trimitem mesajul că aceste turbulențe nu pot duce profituri nejustificate, care ar înrăutăți problemele existente. Prin urmare, o plafonare a marjelor de profit la combustibili și produsele de pe rafturile supermarketurilor va fi implementată în următoarele trei luni. Rămânem în mod constant vigilenți la noile consecințe economice ale crizei și sperăm ca situația să nu se înrăutățească”, a declarat Mitsotakis în timpul întâlnirii cu președintele elen Konstantinos Tassoulas.

Luni, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu aproape 30%, ajungând aproape de 120 dolari, apoi marți a scăzut la aproximativ 87,80 dolari.

Grecia se confruntă, deja, cu o criză a costului vieții care a început în timpul pandemiei Covid-19 și s-a intensificat după declanșarea războiului dintre Ucraina și Rusia, în 2022.

Vești bune pentru români

Pe de altă parte, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a venit cu vești bune pentru români. La o întâlnire recentă cu Evangelia Grammatika, ambasadorul Republicii Elene în România, s-a discutat despre demararea unor proiecte de extindere a infrastructurii de transport între porturile Alexandroupoli și Constanța.

„Am avut o întrevedere cu Excelența Sa, doamna Evangelia Grammatika, Ambasadorul Republicii Elene în România. Am discutat despre demararea unor proiecte de extindere a infrastructurii de transport, ceea ce ar însemna o dezvoltare a conectivității între portul Alexandroupoli și Portul Constanța, ambele foarte importante din punct de vedere comercial, dar și strategic. Consider că interconectarea regională este din ce în ce mai importantă în Europa de Sud-Est și în regiunea Mării Negre, iar România acordă o atenție sporită finanțării și dezvoltării acestor proiecte”, a scris pe Facebook ministrul Transporturilor.

Vacanță 2026 în zona de război. Turcia, singura țară aflată la o aruncătură de rachetă de Iran, care asigură turiștii de liniște și huzur

Ce insulă din Grecia oferă cazare și o masă gratuită persoanelor dispuse să aibă grijă de pisici

România este preocupată numai de măsuri de austeritate și creșteri de taxe, în timp ce Bulgaria investește în sectorul care îi aduce un plus de 8,4% la PIB în 2025. România frânează, Bulgaria accelerează: Turismul care ne depășește

