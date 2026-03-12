Sorin Grindeanu, mesaj public pentru Ilie Bolojan. „Îi solicit primului-ministru să analizeze şi guvernul să aprobe cât mai rapid măsurile”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan, prin intermediul unui videoclip postat pe pagina personală de Facebook, să analizeze măsurile propuse de miniștrii social-democrați pentru a compensa efectele negative produse de creșterea prețurilor la carburanți.
Mesajul lui Sorin Grindeanu a fost transmis joi chiar în timp ce la Palatul Victoria se desfășura ședința de Guvern. Liderul social-democraților a anunțat că miniștrii PSD au pregătit o serie de măsuri și i-a cerut lui Ilie Bolojan să le analizeze și să le aprobe. Acesta susține că atât Ministrul Energiei cât şi Ministrul Agriculturii sunt pregătiţi să-i prezinte premierului aceste soluţii.
„România are nevoie de un guvern funcțional care să poată reacționa rapid la șocurile economice globale. Miniștrii PSD au lucrat deja la mai multe soluții pentru compensarea efectelor negative produse de creșterea prețurilor la carburanți. Atât ministrul Energiei, cât și ministrul Agriculturii sunt pregătiți să-i prezinte premierului aceste soluții. Îi solicit prim-ministrului să analizeze și guvernul să aprobe cât mai rapid măsurile”, a transmis președintele PSD.
De asemenea, Grindeanu a mai spus că reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pe anul 2026, dar vor „rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental”.
„Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului”, a transmis PSD.
Social democrații l-au atacat pe premierul Ilie Bolojan acuzându-l că blochează adoptarea bugetului.
„În contextul turbulențelor economice globale, întârzierea adoptării bugetului de stat reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru stabilitatea economică a țării. România nu își permite perpetuarea acestei stări de incertitudine, din cauza blocajului provocat de un singur om! În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă și constructivă pentru a putea reacționa rapid la provocările din piețele internaționale”, a precizat PSD.