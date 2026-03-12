Sorin Grindeanu, mesaj public pentru Ilie Bolojan. „Îi solicit primului-ministru să analizeze şi guvernul să aprobe cât mai rapid măsurile”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan, prin intermediul unui videoclip postat pe pagina personală de Facebook, să analizeze măsurile propuse de miniștrii social-democrați pentru a compensa efectele negative produse de creșterea prețurilor la carburanți.

Mesajul lui Sorin Grindeanu a fost transmis joi chiar în timp ce la Palatul Victoria se desfășura ședința de Guvern. Liderul social-democraților a anunțat că miniștrii PSD au pregătit o serie de măsuri și i-a cerut lui Ilie Bolojan să le analizeze și să le aprobe. Acesta susține că atât Ministrul Energiei cât şi Ministrul Agriculturii sunt pregătiţi să-i prezinte premierului aceste soluţii.