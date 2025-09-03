Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025

Pe piața imobiliară din România apare o nouă oportunitate pentru cei interesați de o locuință la preț accesibil. Într-un oraș cunoscut din țară a fost scos la vânzare un apartament cu 2 camere la un preț de doar 9000 de euro, potrivit anunțului publicat pe site-ul olx.ro.

Valea Jiului continuă să rămână o regiune în care puterea economică a locuitorilor este scăzută.

Ce dotări are apartamentul de 9000 de euro

În orașul Vulcan, județul Hunedoara, este disponibil spre vânzare un apartament cu două camere, decomandat, amplasat pe strada Mihai Eminescu, în blocul 4.

Locuința are o suprafață de aproximativ 43 de metri pătrați și se află la etajul 3 din 8. Apartamentul este situat pe colț, cu vedere spre fața blocului, ceea ce îi conferă lumină naturală sporită.

Conform detaliilor furnizate de proprietar, imobilul dispune de:

gaz instalat;

geamuri din PVC montate parțial;

parchet în ambele camere;

pereți zugrăviți cu vopsea lavabilă;

ușă de intrare schimbată.

Totuși, apartamentul are nevoie de lucrări de renovare, aspect reflectat și de prețul cerut. Suma solicitată este de 9.000 de euro, iar proprietarul este dispus să negocieze și la acești bani.

În condițiile în care prețurile locuințelor continuă să crească în multe zone ale țării, astfel de oferte devine tot mai rare. Pentru cei care doresc o investiție la cost redus, apartamentul din Vulcan poate reprezenta o variantă de luat în calcul.

De altfel, tot mai mulți români încep să ia în calcul mutarea în orașe mai mici, în special datorită prețurilor reduse la locuințe. Iar la 9.000 de euro, acest apartament cu 2 camere poate fi o soluție atractivă pentru unii, mai ales dacă job-ul le permite să lucreze de acasă.

