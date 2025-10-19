Orașul european unde oricine poate să plătească 1 euro pentru a mânca la restaurante cu stele Michelin

Într-un oraș european, clienții au posibilitatea să plătească doar 1 euro pentru o masă completă într-un restaurant cu stele Michelin. Acest „fenomen” se află într-un local care este, de fapt, o întreprindere socială dedicată incluziunii și sprijinului comunitar.

În Marsilia (Franța), la un restaurant cu stele Michelin, persoanele care îi calcă pragul ar putea să aibă parte de o masă completă cu doar 1 euro. Restaurantul, cunoscut drept Le République, are un meniu diversificat care este pregătit de Sébastien Richard, un bucătar premiat cu stele Michelin. Pragul restaurantului din Marsilia este trecut frecvent atât de localnici, cât și de turiști sau de persoane care au ocazia să intre, pentru prima oară, într-un astfel de spațiu.

1 euro pentru 3 feluri de mâncare

Totuși, de menționat faptul că acest restaurant nu este unul „obișnuit”, așa cum ar putea crede multe persoane. Pentru un meniu cu 3 feluri de mâncare, circa 40% dintre clienți plătesc un singur euro. Printre angajații care lucrează în local se află chiar și persoane care au fost eliberate recent din spatele gratiilor.

Locaul din Marsilia este, de fapt, o întreprindere socială dedicată incluziunii și sprijinului comunitar.

De altfel, nu este singurul restaurant care are această natură. L’Après M este un fost restaurant McDonald’s care a fost transformat de foștii angajați într-un hub social. Aici, de exemplu, un bucătar cu 3 stele Michelin servește burgeri gourmet. Mai mult decât atât, restaurantul face livrări gratuite de mâncare pentru oamenii nevoiași.

Pe listă se adaugă și restaurantul Chaleur, care a fost deschis în iunie 2025. Aici, un prânz complet costă 25 de euro, însă prețul scade la 8 euro în cazul celor aflați în dificultate. De asemenea, 300 de mese gratuite au fost oferite muncitorilor aflați în grevă. În fiecare zi, persoanele fără adăpost primesc cafele.

„Marsilia este un oraș-far, model de conviețuire. De 2.600 de ani, valuri de migranți — greci, evrei iberici, armeni — au adus aici culturi și ingrediente. Există o deschidere pe care nu o găsești în Paris sau Londra”, spune cofondatoarea Nausicaa Roux.

În cartierul La Cabucelle, unde venitul mediu abia atinge 975 de euro pe lună, o antreprenoare a deschis Le Réfectoire, anul trecut. Spașiul respectiv deservește, în același timp, drept restaurant, bibliotecă, creșă și centru de informare. Aici, circa 12 euro plătesc clienții pentru specialitățile zilei, arată BBC.

