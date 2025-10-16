Mâncarea românească a cucerit inima celor din Luxemburg. Un român a dat lovitura cu restaurantul tradițional

Le Coin des Saveurs reprezintă singurul restaurant cu specific românesc din capitala Luxemburg și a devenit rapid un punct de atracție pentru turiști și localnici. De la sarmale și mici la papanași, preparatele tradiționale cuceresc gusturile luxemburghezilor, iar atmosfera autentică îi face să se simtă ca acasă.

Restaurantul unui român face ravagii în Luxemburg

Patronul localului, Iulian Dumitrescu, a povestit pentru Libertatea că drumul său a fost plin de încercări și eforturi susținute. A plecat din România în 1922, la numai 16 ani, a lucrat ca ospătar în Grecia timp de 7 ani, iar apoi în Germania, la Berlin, încă 5 ani.

”În 2008, când a început criza, am pierdut tot. Și a trebuit să lupt să mă ridic din nou, s-o iau de la zero. Ultima casă pe care o făcusem, înainte să înceapă criza, a fost undeva lângă Brașov, iar proprietarul ei lucra în Luxemburg. El m-a îndrumat să vin încoace. Am ajuns aici cu familia în toamna anului 2009. Timp de câteva luni am lucrat ca șofer de taxi. În aprilie 2010 m-am angajat ca ospătar la un restaurant, după ce am dat o probă”, povestește Iulian Dumitrescu.

După mulți ani de muncă și experiență, Iulian a reușit în noiembrie 2024 să își deschidă propriul restaurant, în asociere cu finul său, Nicolae Oprican, cu o investiție de aproximativ 80.000 de euro.

Ce preparate românești adoră clienții

Le Coin des Saveurs se află la doar 500 de metri de gara din Luxemburg și oferă o experiență autentic românească, cu muzică populară pe fundal și imagini din clasicul film ”BD la munte și la mare” pe pereți.

”Toți sunt mulțumiți, le place mâncarea românească. Majoritatea vor să încerce sarmalele românești, micii și papanașii. Micii și sarmalele merg cel mai bine.

Mai facem și tochitură românească, că avem rețeta noastră, am luat un pic din Oltenia, Moldova și am făcut o rețetă a noastră specială pentru tochitură. De când am deschis, avem un procentaj mai mare de străini comparativ cu clienții români”, spune Iulian Dumitrescu.

Recomandările autorului: