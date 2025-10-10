Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Motivul acestui demers al autorităților

Care este orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi și care este motivul acestui demers al autorităților.

O directivă locală din Toyokae îndeamnă la limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi. Cu toate că poliția, cu siguranță, nu îi va aresta pe cei care se opun, scopul acestei directive este de a promova o relație mai sănătoasă cu ecranele, a spus primarul acestui oraș japonez.

Astfel, Masafumi Kouki a spus că este îngrijorat de câteva luni de „efectele negative ale utilizării excesive a smartphone-urilor”, în special de reducerea drastică a comunicării umane directe”.

„Chiar şi în trenuri, toată lumea se uită la telefoane, nimeni nu mai vorbeşte cu ceilalţi„, a spus el în timpul unui interviu acordat în primăria pe care o conduce. „Am vrut să creez o oportunitate pentru locuitorii noştri de a reflecta” asupra acestei probleme.

O „ordonanță locală” în ce privește utilizarea adecvată a telefoanelor, laptopurilor și tabletelor a fost aprobată de consiliul orașului cu 12 voturi pentru și 7 împotrivă, și a intrat în vigoare săptămâna trecută, aplicându-se adulților și copiilor.

În această suburbia a orașului Nagoya, o metropolă industrială din centrul Japoniei, scopul nu este acela de a impune sancțiuni pentru depășirea limitei, ci de a încuraja autoreglementarea.

Când ordonanța a fost propusă initial, „opoziția a fost aproape unanimă” în oraș, dar mulți cetățeni s-au răzgândit când au aflat că „limita zilnică” nu include timpul de lucru sau de studiu și este o recomandare, a precizat edilul.

Nu este însă suficient pentru a-i convinge pe toți cei circa 68.000 de locuitori ai orașului Ttoyoake.

În zilele noastre, facem totul – studiu, divertisment, comunicare – cu un singur smartphone”, a argumentat Shutaro Kihara, student la drept în vârstă de 22 de ani, care consideră regulamentul „destul de inutil sau ineficient” pentru tineri.

De asemenea, consilierul local Mariko Fujie, în vârstă de 50 de ani, a votat împotrivă. Utilizarea excesivă a smartphone-urilor este o problemă socială ce merită abordată, a declarat ea pentru AFP. Dar „am rezerve puternice cu privire la ideea de a reglementa timpul liber al oamenilor prin ordonanţă„, a spus ea, susținând că acest lucru pare „o interferenţă„.

Elevul de gimnaziu Ikka Ito, care juca un joc video lângă o gară locală, a spus că utilizează telefonul patru-cinci ore pe zi. „Am început să reduc voluntar timpul petrecut în faţa ecranelor de la anunţ„, a spus el, precizând că a făcut acest lucru fără ca părinţii lui să i-o ceară.

În ce-l privește pe primarul Masafumi Kouki, acesta are doi copii, în vârstă de 10 şi 7 ani, care nu deţin smartphone-uri, deşi cel mare îl împrumută uneori pe cel al mamei sale, iar familia sa evită acum ecranele în timpul meselor.

