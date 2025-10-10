Prima pagină » Actualitate » Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Motivul acestui demers al autorităților

Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Motivul acestui demers al autorităților

10 oct. 2025, 17:23, Actualitate
Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi. Motivul acestui demers al autorităților
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este orașul în care nu ai voie să folosești telefonul decât două ore pe zi și care este motivul acestui demers al autorităților.

O directivă locală din Toyokae îndeamnă la limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi. Cu toate că poliția, cu siguranță, nu îi va aresta pe cei care se opun, scopul acestei directive este de a promova o relație mai sănătoasă cu ecranele, a spus primarul acestui oraș japonez.

Astfel, Masafumi Kouki a spus că este îngrijorat de câteva luni de efectele negative ale utilizării excesive a smartphone-urilor”, în special de reducerea drastică a comunicării umane directe”.

Chiar şi în trenuri, toată lumea se uită la telefoane, nimeni nu mai vorbeşte cu ceilalţi„, a spus el în timpul unui interviu acordat în primăria pe care o conduce. „Am vrut creez o oportunitate pentru locuitorii noştri de a reflectaasupra acestei probleme.

O ordonanță localăîn ce privește utilizarea adecvată a telefoanelor, laptopurilor și tabletelor a fost aprobată de consiliul orașului cu 12 voturi pentru și 7 împotrivă, și a intrat în vigoare săptămâna trecută, aplicându-se adulților și copiilor.

În această suburbia a orașului Nagoya, o metropolă industrială din centrul Japoniei, scopul nu este acela de a impune sancțiuni pentru depășirea limitei, ci de a încuraja autoreglementarea.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Când ordonanța a fost propusă initial, opoziția a fost aproape unanimăîn oraș, dar mulți cetățeni s-au răzgândit când au aflat că limita zilnică” nu include timpul de lucru sau de studiu și este o recomandare, a precizat edilul.

Nu este însă suficient pentru a-i convinge pe toți cei circa 68.000 de locuitori ai orașului Ttoyoake.

În zilele noastre, facem totulstudiu, divertisment, comunicare – cu un singur smartphone”, a argumentat Shutaro Kihara, student la drept în vârstă de 22 de ani, care consideră regulamentuldestul de inutil sau ineficientpentru tineri.

De asemenea, consilierul local Mariko Fujie, în vârstă de 50 de ani, a votat împotrivă. Utilizarea excesivă a smartphone-urilor este o problemă socială ce merită abordată, a declarat ea pentru AFP. Dar „am rezerve puternice cu privire la ideea de a reglementa timpul liber al oamenilor prin ordonanţă„, a spus ea, susținând că acest lucru pare „o interferenţă„.

Elevul de gimnaziu Ikka Ito, care juca un joc video lângă o gară locală, a spus utilizează telefonul patru-cinci ore pe zi. „Am început să reduc voluntar timpul petrecut în faţa ecranelor de la anunţ„, a spus el, precizând că a făcut acest lucru fără ca părinţii lui i-o ceară.

În ce-l privește pe primarul Masafumi Kouki, acesta are doi copii, în vârstă de 10 şi 7 ani, care nu deţin smartphone-uri, deşi cel mare îl împrumută uneori pe cel al mamei sale, iar familia sa evită acum ecranele în timpul meselor.

Autorul recomandă:

Un oraș românesc seamănă izbitor cu Roma și Istanbul, fiind construit pe ȘAPTE coline. Pe fiecare deal este construit un monument religios

Orașul românesc desemnat ca principală destinație de Halloween. Turiștii pot vizita 8 clădiri gotice medievale

Citește și

EXTERNE Viktor Orban, mesaj în timp ce era la Cluj: „Altădată spuneam că rușii sunt în cămară. Acum spunem: ucrainenii sunt deja în smartphone-ul tău”
17:23
Viktor Orban, mesaj în timp ce era la Cluj: „Altădată spuneam că rușii sunt în cămară. Acum spunem: ucrainenii sunt deja în smartphone-ul tău”
ACTUALITATE Alertă de călătorie pentru Italia. Luni vor avea loc GREVE ale angajaților pe aeroporturile internaționale din Roma
16:56
Alertă de călătorie pentru Italia. Luni vor avea loc GREVE ale angajaților pe aeroporturile internaționale din Roma
ACTUALITATE Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Un obicei periculos se numără printre ei
16:49
Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Un obicei periculos se numără printre ei
EXTERNE Vladimir Putin comentează decernarea Nobelului pentru pace. Nu știe dacă Trump îl „merita” / „Face cu adevărat multe”
16:29
Vladimir Putin comentează decernarea Nobelului pentru pace. Nu știe dacă Trump îl „merita” / „Face cu adevărat multe”
JUSTIȚIE Piper,”Marele Șef” al grupării de hoți români, care a furat 2 milioane de euro, judecat în Germania. Banii, irosiți pe jocuri de noroc și cocaină
16:27
Piper,”Marele Șef” al grupării de hoți români, care a furat 2 milioane de euro, judecat în Germania. Banii, irosiți pe jocuri de noroc și cocaină
SPORT Se pregătesc de Campionatul European. Care e OBIECTIVUL. „Ăsta este adevărul”
16:18
Se pregătesc de Campionatul European. Care e OBIECTIVUL. „Ăsta este adevărul”
Mediafax
România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Mediafax
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cât costă să naști la spitalul privat din Constanța, unde o tânără mămică a murit imediat după ce a născut. Costurile nu sunt deloc mici
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Lino Golden iubește din nou. Noua cucerire seamănă izbitor cu fosta soție
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
„Plouă” cu sateliți pe Pământ! De ce Elon Musk pierde zeci de nave spațiale?
Sari la bara de unelte