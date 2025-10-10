Orașul românesc desemnat ca principală destinație de Halloween. Turiștii pot vizita 8 clădiri gotice medievale

Un oraș românesc a fost desemnat ca principală destinație de Halloween, anul acesta, într-un top internațional întocmit de o platformă de închirieri auto. Pentru a ocupa un loc fruntaș, orașul a trebuit să bifeze mai multe criterii.

Arhitectura specifică și atmosfera medievală au reprezentat doi factori decisivi atunci când orașul Sibiu a fost desemnat drept principală destinație de Halloween. Precum în anii anteriori, și în 2025 se vor pregăti petreceri tematice la care turiștii pot lua parte.

De altfel, în acest top 5 se află și orașul Brașov, îndeosebi pentru apropierea de „castelul lui Dracula”.

Sibiu și Brașov sunt în top

Orașele Sibiu și Brașov au fost incluse într-un top realizat de o platformă globală de închirieri auto. Orașul transilvănean Sibiu, municipiu de reședință al județului cu același nume, a câștigat detașat în acest clasament, ocupând locul 1.

Au existat și alte criterii care au stat la baza acestor alegeri. În cazul orașului Sibiu, printre alegeri s-au numărat: populația redusă, prețurile mai mici, numărul de clădiri gotice medievale (8), dar și numărul de ore de întuneric (12), conform Stirileprotv.ro.

Obiective turistice care pot fi vizitate în Sibiu

Podul Minciunilor (a fost construit în 1859 deasupra străzii Ocnei, iar pietonala face legătura între două puncte importante – Piața Mică și Piața Huet);

Turnul Sfatului (a fost ridicat în secolul al XIII-lea);

Biserica Evanghelică (a fost ridicată în 1899);

Strada Cetății, care este considerată cea mai frumoasă stradă din Sibiu;

Turnurile Cetății, Piața Mare și Piața Micădin Sibiu;

Muzeul Astra;

Parcul Natural Dumbrava Sibiului.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ