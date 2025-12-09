Prima pagină » Actualitate » Orban îl atacă deschis pe Sorin Grindeanu: „Au fost conferinţe de presă în care la început se gândea să iasă de la guvernare şi, la final de conferinţă, rămânea la guvernare/ PSD – jenant, penibil, ridicol”

Orban îl atacă deschis pe Sorin Grindeanu: „Au fost conferinţe de presă în care la început se gândea să iasă de la guvernare şi, la final de conferinţă, rămânea la guvernare/ PSD – jenant, penibil, ridicol”

Luiza Dobrescu
09 dec. 2025, 14:51, Actualitate

Fostul consilier prezindenţial şi liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, iese la atac şi spune despre PSD că „e deja ridicol” să ameninţe încă o dată cu ieşirea de la guvernare, în condiţiile în care social-democraţii „joacă teatru”. 

Invitat la „Interviurile Adevărul cu Irina Petraru”, fostul lider liberal menţine un atac constant la adresa PSD şi a liderului Sorin Grindeanu, pe care-l consideră direct vinovat pentru eşecul de la Capitală.

„Eu  credeam că, discuţia, azi, la PSD este să-l schimbe pe Grindeanu. este complet nepopular. În campanie, în loc să+l lase pe Băluţă să vorbească despre administraţie, ei au adus în atenţie teme politice şi pe Grindeanu, care este profund nepopular. Cât Grindeanu va rămâne liderul acestui partid, partidul nu va creşte mai mult de 20%. E o minune că au şi 20%, pentru că Grindeanu are o cotă de încredere foarte joasă, de 13-14-15%”, a declarat Orban la începutul interviului pentru Adevărul.

Animat de declaraţia lui Sorin Grindeanu, conform căreia, la finalul lunii ianuarie PSD va decide dacă rămâne sau, nu, la guvernare, Ludovic Orban a adăugat că formaţiunea social-democrată, cu Sorin Grindeanu la conducere, nu face decât să pice în „ridicol, penibil” cu atâtea ameninţări cu ieşirea de la guvernare din cauza măsurilor fiscale nepopulare pe care premierul Ilie Bolojan le impune, în condiţiile în care, în realitate, „PSD fuge de asumare”, în opinia sa.

„Asta e deja ridicol, este de-a dreptul ridicol! Aproape în fiecare săptămână, PSD iese de la guvernare sau se gândește să iasă de la guvernare. Chiar au fost conferințe de presă în care la începutul conferinței de presă Grindeanu se gândea să iasă de la guvernare, iar la finalul conferinței de presă nu se mai gândea să iasă de la guvernare. Era la guvernare sau pe dos. Jenant. Penibil, Ridicol. Mie mi se pare că e așa o comedie de prost gust, comedie bufă cu niște personaje care parcu vor, adică stârnesc râsul oamenilor involuntar.”

Orban a mai spus că ameninţările PSD nu mai sunt luate în seamă de nimeni şi că „Grindeanu are limbariţă.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. Cine este liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”

Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Șeful Consiliului European avertizează SUA să nu se amestece în treburile Europei. Ce îi reproșează lui Trump
16:07
Șeful Consiliului European avertizează SUA să nu se amestece în treburile Europei. Ce îi reproșează lui Trump
CINEMA Ce s-a întâmplat cu cei trei frați din filmul indian „Lanțul amintirilor” ( „Yaadon Ki Baaraat”)
15:51
Ce s-a întâmplat cu cei trei frați din filmul indian „Lanțul amintirilor” ( „Yaadon Ki Baaraat”)
CONTROVERSĂ Programa la limba română pentru clasa a IX-a produce revoltă în educație. Peste 200 de personalități cer ministrului David să regândească structura: „Îi va face pe elevi să deteste lectura și va spori analfabetismul”
15:35
Programa la limba română pentru clasa a IX-a produce revoltă în educație. Peste 200 de personalități cer ministrului David să regândească structura: „Îi va face pe elevi să deteste lectura și va spori analfabetismul”
CULTURĂ Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii”, dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei
15:15
Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii”, dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei
CONTROVERSĂ După ce i s-a cerut demisia, Diana Buzoianu răspunde cu clasicele refrene USR-iste: „mafia”, „reforma”, „nu voi fi șantajată”
15:09
După ce i s-a cerut demisia, Diana Buzoianu răspunde cu clasicele refrene USR-iste: „mafia”, „reforma”, „nu voi fi șantajată”
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Pinguinii mor de foame pe coasta Africii de Sud. Populațiile au scăzut cu 95% în doar 8 ani!
CONTROVERSĂ Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
16:23
Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
EXCLUSIV Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
16:17
Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
EXTERNE Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
16:12
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
FLASH NEWS Ce a discutat Nicușor Dan cu primarul Parisului: „I-am transmis aprecierea pentru decizia de a da numele marelui Nicolae Titulescu unei alei”
16:06
Ce a discutat Nicușor Dan cu primarul Parisului: „I-am transmis aprecierea pentru decizia de a da numele marelui Nicolae Titulescu unei alei”
COMUNICAT Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024
16:02
Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024
FLASH NEWS Nicio deplasare fără gafe. Nicușor Dan s-a învârtit pe loc în prezența președintelui Macron, derutat de locul în care trebuie să facă poza. În final, președintele francez i-a arătat calea corectă. Administrația prezidențială a tăiat momentul din filmare
15:52
Nicio deplasare fără gafe. Nicușor Dan s-a învârtit pe loc în prezența președintelui Macron, derutat de locul în care trebuie să facă poza. În final, președintele francez i-a arătat calea corectă. Administrația prezidențială a tăiat momentul din filmare

Cele mai noi