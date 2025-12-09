Orban îl atacă deschis pe Sorin Grindeanu: „Au fost conferinţe de presă în care la început se gândea să iasă de la guvernare şi, la final de conferinţă, rămânea la guvernare/ PSD – jenant, penibil, ridicol”

Fostul consilier prezindenţial şi liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, iese la atac şi spune despre PSD că „e deja ridicol” să ameninţe încă o dată cu ieşirea de la guvernare, în condiţiile în care social-democraţii „joacă teatru”.

Invitat la „Interviurile Adevărul cu Irina Petraru”, fostul lider liberal menţine un atac constant la adresa PSD şi a liderului Sorin Grindeanu, pe care-l consideră direct vinovat pentru eşecul de la Capitală.

„Eu credeam că, discuţia, azi, la PSD este să-l schimbe pe Grindeanu. este complet nepopular. În campanie, în loc să+l lase pe Băluţă să vorbească despre administraţie, ei au adus în atenţie teme politice şi pe Grindeanu, care este profund nepopular. Cât Grindeanu va rămâne liderul acestui partid, partidul nu va creşte mai mult de 20%. E o minune că au şi 20%, pentru că Grindeanu are o cotă de încredere foarte joasă, de 13-14-15%”, a declarat Orban la începutul interviului pentru Adevărul.

Animat de declaraţia lui Sorin Grindeanu, conform căreia, la finalul lunii ianuarie PSD va decide dacă rămâne sau, nu, la guvernare, Ludovic Orban a adăugat că formaţiunea social-democrată, cu Sorin Grindeanu la conducere, nu face decât să pice în „ridicol, penibil” cu atâtea ameninţări cu ieşirea de la guvernare din cauza măsurilor fiscale nepopulare pe care premierul Ilie Bolojan le impune, în condiţiile în care, în realitate, „PSD fuge de asumare”, în opinia sa.

„Asta e deja ridicol, este de-a dreptul ridicol! Aproape în fiecare săptămână, PSD iese de la guvernare sau se gândește să iasă de la guvernare. Chiar au fost conferințe de presă în care la începutul conferinței de presă Grindeanu se gândea să iasă de la guvernare, iar la finalul conferinței de presă nu se mai gândea să iasă de la guvernare. Era la guvernare sau pe dos. Jenant. Penibil, Ridicol. Mie mi se pare că e așa o comedie de prost gust, comedie bufă cu niște personaje care parcu vor, adică stârnesc râsul oamenilor involuntar.”

Orban a mai spus că ameninţările PSD nu mai sunt luate în seamă de nimeni şi că „Grindeanu are limbariţă.”

