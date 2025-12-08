Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”

Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR, după ce Cătălin Drulă s-a clasat pe locul 4 la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie 2025. Într-o postare pe Facebook, economistul și fostul consilier al liderului USR Dan Barna susține că acest dezastru se explică prin faptul că partidul este ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă, care ar controla tot sistemul de vot intern. Caramitru mai spune că „gașca” s-ar fi folosit de „mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează»”.

Economistul aduce în atenție un „bloc compact închis” format din mai multe personalități politice, printre care Cristian Ghinea, Dan Barna și Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București (detalii AICI).

„Eu sunt încă șocat de deciziile USR. Le înțeleg, dar sunt tot șocat de situație.

Deci – anul trecut îl pui pe Drulă în fața prezi de partid. Investești milioane ca să îl promovezi în toată țara poze cu el peste tot. Faci alianță și cu Ludovic și cu PMP. Rezultat – 8% dezastru complet, absolut, haos. Nu că el e rău (nu e, e un tip smart educat). Doar că e ceva care nu îl face votabil – unele chestii sunt așa ezoterice și electoratul decide, nu poți forța. Asta a fost.

OK. Și vin alegeri în București. Unde ȘTII că va fi Ciucu (care e super adorat de votanții netalibanizați useriști), Baluță (super performer de la PSD) și va fi și AUR. Greu! Și stai tu și te gândești așa – breee – pe cine putem noi candidat să îi batem pe toți ăștia? Drulă! Logic! Dacă zice ND ca e bun, sigur câștigă 😂

Evident că se duce totul în cap iar. Alt om nu aveți sau cum? A demonstrat la vot că nu e ales de oameni cum să alegi fix pe el? În contextul asta? Va ieși evident dezastru!

Păi nu au alt om. Vă explic. Gruparea de decizie dură acolo – care a dat afară pe toată lumea – e așa: Ghinea. Moșteanu. Voiculescu. Barna. Drulă. Bloc compact închis.

Acuma. Moșteanu era la guvern, nu se bagă oricum că știa că are zero șanse (a încercat și el cu votul, nu a mers deloc în Ploiești a ieșit pe 3 sau 4). Ghinea visează să fie strateg din umbră, păpușar, și știe că nu l-ar vota nimeni. Voiculescu are probleme penale. Barna ar fi hilar să fie candidat. Și rămâne cine cine singurul unicul candidat posibil? Ha? Drulă!

E crazy. În mod normal Fritz și încă câțiva acolo ar trebui să preia partidul în mod real. Doar că – NU SE POATE. De ce? Din cauza de alegeri fake în interior. Există mii de membri care nu există – adrese de mail care “votează”, controlate de gașcă. Deci poate veni și soacra lui Obama sau mama lui Musk – nu ai cum câștiga vreun vot în interior orice ai face – că nu controlezi boții votanți. Și în plus – au rețea de organizații care nu aduc deloc voturi prin sud și Moldova, dar care sunt acolo doar să aducă voturi interne pentru gașcă. Schema smart internă a lui Ghinea (care ar fi trebuit să fie mastermind în perioada Stalin, mai degrabă, nu în sec. 21 în partid reformist deschis).

E o situație stupidă complet. Fritz e nevoie să pună piciorul în prag și efectiv să reformeze USR – dacă nu merge, ăia buni să facă un pol cu Bolojan și ceilalți buni din PNL. Și să lase pe Ghinea și Drula cu ștampila.

E foarte păcat, dar asta e realitatea aia adevărată. O zic după alegeri, ca să fie constructiv după așa dezastru epic pentru ei. Foarte trist!!!!”, a notat Andrei Caramitru pe Facebook.