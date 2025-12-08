Prima pagină » Actualitate » Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”

Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”

08 dec. 2025, 12:22, Actualitate
Andrei Caramitru explică

Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR, după ce Cătălin Drulă s-a clasat pe locul 4 la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie 2025. Într-o postare pe Facebook, economistul și fostul consilier al liderului USR Dan Barna susține că acest dezastru se explică prin faptul că partidul este ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă, care ar controla tot sistemul de vot intern. Caramitru mai spune că „gașca” s-ar fi folosit de „mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează»”.

Economistul aduce în atenție un „bloc compact închis” format din mai multe personalități politice, printre care Cristian Ghinea, Dan Barna și Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București (detalii AICI).

„Există mii de membri care nu există – adrese de mail care “votează”, controlate de gașcă”

„Eu sunt încă șocat de deciziile USR. Le înțeleg, dar sunt tot șocat de situație.

Deci – anul trecut îl pui pe Drulă în fața prezi de partid. Investești milioane ca să îl promovezi în toată țara poze cu el peste tot. Faci alianță și cu Ludovic și cu PMP. Rezultat – 8% dezastru complet, absolut, haos. Nu că el e rău (nu e, e un tip smart educat). Doar că e ceva care nu îl face votabil – unele chestii sunt așa ezoterice și electoratul decide, nu poți forța. Asta a fost.

OK. Și vin alegeri în București. Unde ȘTII că va fi Ciucu (care e super adorat de votanții netalibanizați useriști), Baluță (super performer de la PSD) și va fi și AUR. Greu! Și stai tu și te gândești așa – breee – pe cine putem noi candidat să îi batem pe toți ăștia? Drulă! Logic! Dacă zice ND ca e bun, sigur câștigă 😂

Evident că se duce totul în cap iar. Alt om nu aveți sau cum? A demonstrat la vot că nu e ales de oameni cum să alegi fix pe el? În contextul asta? Va ieși evident dezastru!

Păi nu au alt om. Vă explic. Gruparea de decizie dură acolo – care a dat afară pe toată lumea – e așa: Ghinea. Moșteanu. Voiculescu. Barna. Drulă. Bloc compact închis.

Acuma. Moșteanu era la guvern, nu se bagă oricum că știa că are zero șanse (a încercat și el cu votul, nu a mers deloc în Ploiești a ieșit pe 3 sau 4). Ghinea visează să fie strateg din umbră, păpușar, și știe că nu l-ar vota nimeni. Voiculescu are probleme penale. Barna ar fi hilar să fie candidat. Și rămâne cine cine singurul unicul candidat posibil? Ha? Drulă!

E crazy. În mod normal Fritz și încă câțiva acolo ar trebui să preia partidul în mod real. Doar că – NU SE POATE. De ce? Din cauza de alegeri fake în interior. Există mii de membri care nu există – adrese de mail care “votează”, controlate de gașcă. Deci poate veni și soacra lui Obama sau mama lui Musk – nu ai cum câștiga vreun vot în interior orice ai face – că nu controlezi boții votanți. Și în plus – au rețea de organizații care nu aduc deloc voturi prin sud și Moldova, dar care sunt acolo doar să aducă voturi interne pentru gașcă. Schema smart internă a lui Ghinea (care ar fi trebuit să fie mastermind în perioada Stalin, mai degrabă, nu în sec. 21 în partid reformist deschis).

E o situație stupidă complet. Fritz e nevoie să pună piciorul în prag și efectiv să reformeze USR – dacă nu merge, ăia buni să facă un pol cu Bolojan și ceilalți buni din PNL. Și să lase pe Ghinea și Drula cu ștampila.

E foarte păcat, dar asta e realitatea aia adevărată. O zic după alegeri, ca să fie constructiv după așa dezastru epic pentru ei. Foarte trist!!!!”, a notat Andrei Caramitru pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: GÂNDUL

Recomandarea video

Citește și

VIDEO MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică
12:40
MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică
METEO „Iarna secolului”, scenariul care îngrozește omenirea. Ce spun meteorologii despre cum va fi vremea de Crăciun și în ianuarie 2026
12:09
„Iarna secolului”, scenariul care îngrozește omenirea. Ce spun meteorologii despre cum va fi vremea de Crăciun și în ianuarie 2026
FLASH NEWS După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!”
11:59
După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!”
ACTUALITATE Accesul auto către terminalele Aeroportului Henri Coandă a fost modificat temporar. Care este noua rută
11:54
Accesul auto către terminalele Aeroportului Henri Coandă a fost modificat temporar. Care este noua rută
ACTUALITATE Avdertisment ANPC pentru dezvoltatorii imobiliari. Începând 2026 se va trece de la consiliere la sancțiuni
11:42
Avdertisment ANPC pentru dezvoltatorii imobiliari. Începând 2026 se va trece de la consiliere la sancțiuni
FLASH NEWS S-a râs mult, în online, de candidatul USR. Cătălin Drulă n-a reuşit să intre în istorie ca primar al Capitalei, dar a reuşit ca personaj de meme-uri
11:32
S-a râs mult, în online, de candidatul USR. Cătălin Drulă n-a reuşit să intre în istorie ca primar al Capitalei, dar a reuşit ca personaj de meme-uri
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: 'Mi-a scăpat acest lucru'
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce înseamnă dacă îți plac sensurile giratorii?
ENERGIE Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi
12:35
Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi
SPORT Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”
12:18
Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030
12:10
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030
EXTERNE Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
12:06
Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
EXTERNE Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
11:47
Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
DECIZIE Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziţiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi
11:40
Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziţiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi

Cele mai noi