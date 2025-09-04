Sesiunea parlamentară care începe luni a debutat atipic. Pe agenda primei săptămâni de la reluarea activității figurează şi angajarea răspunderii Guvernului asupra pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare. Este important de menționat că o singură lege din cele 5 incluse în Pachetul 2 nu va fi supusă procedurii moțiunii de cenzură de către opoziție, respectiv legea pensiilor magistraților.

Coaliția boicotează votul din Plen programându-l duminică în loc de luni

Într-un amplu comentariu pe contul său de Facebook, avocatul Toni Neacșu explică punct cu punct strategia planificată de cele 4 partide care fac parte din coaliția aflată la guvernare.

”La adăpostul unei majorități parlamentare categorice (vreo 75%), partidele din coaliția de guvernare intenționează să ridiculizeze demersul opoziției de a depune și susține nu mai puțin de 4 moțiuni de cenzură.