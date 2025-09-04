Prima pagină » Actualitate » Pachetul moțiunilor de cenzură vs. Pachetele Bolojan. Toni Neacșu explică STRATEGIA coaliției pentru sabotarea demersului AUR

04 sept. 2025, 15:22, Actualitate
Luni a început o nouă sesiune parlamentară, dedicată angajării răspunderii Guvernului pe cele 5 proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reformă. Avocatul Toni Neacșu a explicat în detaliu pașii planificați de coaliția de guvernare pentru a se asigura că moțiunile de cenzură inițiate de AUR, POT și S.O.S. România vor pica la votul din Parlament. 
Sesiunea parlamentară care începe luni a debutat atipic. Pe agenda primei săptămâni de la reluarea activității figurează şi angajarea răspunderii Guvernului asupra pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare. Este important de menționat că o singură lege din cele 5 incluse în Pachetul 2 nu va fi supusă procedurii moțiunii de cenzură de către opoziție, respectiv legea pensiilor magistraților.

Coaliția boicotează votul din Plen programându-l duminică în loc de luni

Într-un amplu comentariu pe contul său de Facebook, avocatul Toni Neacșu explică punct cu punct strategia planificată de cele 4 partide care fac parte din coaliția aflată la guvernare.

”La adăpostul unei majorități parlamentare categorice (vreo 75%), partidele din coaliția de guvernare intenționează să ridiculizeze demersul opoziției de a depune și susține nu mai puțin de 4 moțiuni de cenzură.
Deținând practic controlul absolut în parlament, stabilesc orice calendar doresc, cum au și făcut.
Dezbaterea și votul asupra moțiunilor este programat duminică tocmai pentru că AUR ar fi dorit o altă zi, luni de exemplu, pentru a le cupla cu protestul și boicotul profesorilor.

Moțiuni de cenzură AUR. Parlamentarii puterii nu vor fi lăsați să voteze

PSD-PNL-UDMR intenționează să facă de râs AUR duminică, dâmd instrucțiuni parlamentarilor lor să nu se prezinte decât într-un număr care să asigure la limită cvorumul de ședință și astfel arătând că cel mai probabil în sală vor fi mai puțini parlamentari de la opoziție chiar decât cei care au semnat moțiunile. Cel mai probabil cei de la putere nici nu vor fi lăsați să voteze, pe de o parte pentru că votul cu bile e mai greu de controlat, iar pe de altă parte pentru că la moțiuni opoziția trebuie să demonstreze că are numărul necesar de voturi”, continuă Toni Neacșu.

Ce cale de atac are AUR

În acest context, avocatul observă că partidele de opoziție au la îndemână o posibilitate de a contracarea planul coaliției.
”Ei bine, AUR și ceilalți din opoziție pot întoarce scenariul acesta, cinic dar previzibil, împotriva celor ce îl pregătesc, punctând măcar o victorie simbolică: să forțeze votul pentru ziua de luni, când atmosfera socială de stradă va fi alta.
Cum pot face asta? Foarte simplu, neasigurând ei cvorumul de prezență, altfel spus lipsind chiar parlamentarii lor de la propriile moțiuni. Cum e foarte probabil ca cei de la putere să nu se afle duminică în București decât în numărul minim pentru a asigura cvorumul de ședință ( vor până în maxim 70-100, în timp ce cvorumul e de 252 parlamentari), iar pe de altă parte cei din opoziție pot fi inclusiv toți în sediul Parlamentului dar să nu își înregistreze prezența, nu prea au nimic de pierdut.
Dincolo de asta, și unii și alții știu că miza acestor moțiuni e exclusiv una politică, așa încât nu contează decât ce avantaje tragi dintr-o înfrângere previzibilă”, mai scrie fostul judecător.
