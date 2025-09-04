Sesiunea parlamentară care începe luni a debutat atipic. Pe agenda primei săptămâni de la reluarea activității figurează şi angajarea răspunderii Guvernului asupra pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare. Este important de menționat că o singură lege din cele 5 incluse în Pachetul 2 nu va fi supusă procedurii moțiunii de cenzură de către opoziție, respectiv legea pensiilor magistraților.
Coaliția boicotează votul din Plen programându-l duminică în loc de luni
Într-un amplu comentariu pe contul său de Facebook, avocatul Toni Neacșu explică punct cu punct strategia planificată de cele 4 partide care fac parte din coaliția aflată la guvernare.
”La adăpostul unei majorități parlamentare categorice (vreo 75%), partidele din coaliția de guvernare intenționează să ridiculizeze demersul opoziției de a depune și susține nu mai puțin de 4 moțiuni de cenzură.
Deținând practic controlul absolut în parlament, stabilesc orice calendar doresc, cum au și făcut.
Dezbaterea și votul asupra moțiunilor este programat duminică tocmai pentru că AUR ar fi dorit o altă zi, luni de exemplu, pentru a le cupla cu protestul și boicotul profesorilor.