Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune

După ce Guvernul și-a angajat răspunderea pe cinci legi din pachetul II de măsuri fiscale, AUR urmează să depună patru moțiuni de cenzură împotriva Executivului. Potrivit unor surse politice, textele moțiunilor nu sunt gata, iar reprezentanții AUR lucrează pentru a le finaliza.

De asemenea, în paralel se strâng semnăturile necesare pentru depunerea moțiunilor, au mai precizat sureele politice. Acestea adaugă că cele patru documente ar urma să fie depuse miercuri în Parlament și citite în aceeași în plen.

Surse din rândul parlamentarilor neafiliați au precizat pentru Gândul că nu au fost contactați până acum pentru a semna. Între timp, POT a anunțat ca va semna pentru cele patru moțiuni.

„Semnăturile noastre demonstrează că POT este aici pentru a apăra interesele românilor, nu pentru a gira experimente fiscale și administrative nocive”, transmite Anamaria Gavrila, președinta POT.

Pentru ce proiect nu depune AUR moțiune

Cele patru legi împotriva cărora AUR va depune moțiune sunt:

Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x 243/2025)

Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 244/2025)

Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome (PL-x 245 /2025)

Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 246/2025).

În ceea ce privește proiectul referitor la pensiile magistraților, AUR anunța luni că nu va depune moțiune împotriva sa.

„Nu vom depune moţiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, pentru că am depus amendamente care îmbunătăţesc forma prezentată de Guvern şi, în al doilea rând, noi, de principiu, suntem pentru înăsprirea condiţiilor privind pensionarea prin lege specială a magistraţilor, în sensul în care susţinem şi creşterea perioadei active în care dânşii trebuie să servească, şi creşterea vârstei de pensionare, şi, de asemenea, susţinem şi reducerea cuantumului maxim al pensiei de serviciu în cazul magistraţilor”, a declarat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

