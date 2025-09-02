Prima pagină » Știri politice » Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune

Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune

Alexandru Tudor
02 sept. 2025, 13:39, Știri politice
Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune

După ce Guvernul și-a angajat răspunderea pe cinci legi din pachetul II de măsuri fiscale, AUR urmează să depună patru moțiuni de cenzură împotriva Executivului. Potrivit unor surse politice, textele moțiunilor nu sunt gata, iar reprezentanții AUR lucrează pentru a le finaliza.

De asemenea, în paralel se strâng semnăturile necesare pentru depunerea moțiunilor, au mai precizat sureele politice. Acestea adaugă că cele patru documente ar urma să fie depuse miercuri în Parlament și citite în aceeași în plen.

Surse din rândul parlamentarilor neafiliați au precizat pentru Gândul că nu au fost contactați până acum pentru a semna. Între timp, POT a anunțat ca va semna pentru cele patru moțiuni.

Semnăturile noastre demonstrează că POT este aici pentru a apăra interesele românilor, nu pentru a gira experimente fiscale și administrative nocive”, transmite Anamaria Gavrila, președinta POT.

Pentru ce proiect nu depune AUR moțiune

Cele patru legi împotriva cărora AUR va depune moțiune sunt:

  • Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x 243/2025)
  • Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 244/2025)
  • Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome (PL-x 245 /2025)
  • Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 246/2025).

În ceea ce privește proiectul referitor la pensiile magistraților, AUR anunța luni că nu va depune moțiune împotriva sa.

„Nu vom depune moţiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, pentru că am depus amendamente care îmbunătăţesc forma prezentată de Guvern şi, în al doilea rând, noi, de principiu, suntem pentru înăsprirea condiţiilor privind pensionarea prin lege specială a magistraţilor, în sensul în care susţinem şi creşterea perioadei active în care dânşii trebuie să servească, şi creşterea vârstei de pensionare, şi, de asemenea, susţinem şi reducerea cuantumului maxim al pensiei de serviciu în cazul magistraţilor”, a declarat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Bolojan, pesimist cu privire la propriile măsuri “Nu cred că putem închide anul cu un deficit sub 8%” / Premierul ia în calcul, din nou, demisia

Președintele discută pe șefii din Coaliție la Cotroceni. Posibile teme de discuție

Cota suplimentară pentru IMPOZITAREA marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă

Citește și

POLITICĂ Lista neagră a lui BOLOJAN. Datele OFICIALE cu județele unde se vor face cele mai multe concedieri
13:31
Lista neagră a lui BOLOJAN. Datele OFICIALE cu județele unde se vor face cele mai multe concedieri
POLITICĂ Ministrul Energiei anunță când vor primi cetățenii voucherele pentru energie electrică: „Vor acoperi aproximativ 60% din creșteri”
12:10
Ministrul Energiei anunță când vor primi cetățenii voucherele pentru energie electrică: „Vor acoperi aproximativ 60% din creșteri”
POLITICĂ Bolojan aruncă pisica în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE. Sunt 130.000 de posturi”
11:48
Bolojan aruncă pisica în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE. Sunt 130.000 de posturi”
POLITICĂ CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist”
11:43
CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist”
GUVERN Cota suplimentară pentru IMPOZITAREA marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă
11:10
Cota suplimentară pentru IMPOZITAREA marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă
POLITICĂ Ilie Bolojan vrea să ELIMINE aproape jumătate din posturile din Administrație: „Numărul efectiv este 130.000”
10:36
Ilie Bolojan vrea să ELIMINE aproape jumătate din posturile din Administrație: „Numărul efectiv este 130.000”
Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Evz.ro
ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamnei
A1
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Ea este regina frumuseții care la 21 de ani a fost arestată după ce și-ar fi ascuns copilul nou-născut mort într-un sac de gunoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Legăturile ascunse dintre stomac și creier ne-ar putea influența starea de spirit