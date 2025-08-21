Prima pagină » Actualitate » Pacienții cu boli grave, liber acces la terapii inovatoare/Alexandru Rogobete: „Pacienţii nu trebuie să sufere din cauza imperfecţiunilor legislative”

Pacienții cu boli grave, liber acces la terapii inovatoare/Alexandru Rogobete: „Pacienţii nu trebuie să sufere din cauza imperfecţiunilor legislative”

Luiza Dobrescu
21 aug. 2025, 10:29, Actualitate
Pacienții cu boli grave, liber acces la terapii inovatoare/Alexandru Rogobete:

Ministrul Alexandru Rogobete elimină prevederea legislativă prin care este limitat accesul rapid al pacienților la tratamente pentru boli grave. Bolnavii așteptau și 29 de luni până să se autorizeze un medicament. 

Bolnavilor care suferă de boli grave și vor să apeleze la tratamente inovatoare nu li se mai limitează accesul la ordonanța președințială prin care li se oferă accesul la astfel de terapii.

”În urma consultărilor directe cu asociaţiile de pacienţi şi cu reprezentanţi responsabili din justiţie, am decis să retragem din proiectul de ordonanţă prevederea care limita posibilitatea pacienţilor de a apela la procedura ordonanţei preşedinţiale pentru acces la medicamente.

Pacienţii nu trebuie să sufere din cauza imperfecţiunilor legislative sau a unor soluţii incomplete. Obligaţia noastră, ca stat şi ca minister, este să găsim mecanisme corecte, rapide şi etice prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare, mai ales acolo unde nu există alternativă terapeutică”, a anunţat, joi, ministrul Sănătăţii.

Ministrul a înaintat ideea că lucrurile se vor regla pe măsură ce vor fi stabilite reguli clare de monitorizare și nu prin restricționarea accesului.

”Totodată, pentru a garanta un acces real şi eficient, vom introduce un mecanism mai strict de monitorizare: medicul prescriptor va avea obligaţia de a urmări evoluţia pacientului, de a evalua beneficiul terapeutic şi de a raporta trimestrial rezultatele.

În situaţia obţinerii unui beneficiu terapeutic suplimentar, după prima evaluare anuală, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS şi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentului, astfel încât pacienţii să fie sprijiniţi iar sistemul să rămână sustenabil”.

Experţii Ministerului Sănătăţii, ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi ai Dispozitivelor Medicale din România şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au ca sarcină să identifice o formulă administrativă completă,. Până atunci, prevederea respectivă este retrasă din actualul proiect de ordonanţă, mai spune ministrul Rogobete.

”Ne asumăm deschis această decizie, pentru că dialogul şi încrederea publică sunt mai importante decât impunerea unor soluţii incomplete. România are nevoie de un sistem de sănătate în care pacienţii să simtă protecţie, nu constrângere, iar reformele pe care le construim trebuie să aibă la bază respectul faţă de oameni”.

Măsura vine în contextul în care vocile mai multor specialiști au susținut și susțin că mulți pacienți n-ar fi pierdut lupta cu viața dacă ar fi beneficiat de aceste tratamente la timp, mai ales că și instanțele judecătorești le-au dat câștig de cauză pentru decontarea cheltuielilor aacestor terapii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:1
CNAS a publicat condiţiile în care persoanele ASIGURATE au parte de servicii de depistare, confirmare şi monitorizare a bolilor grave

EXCLUSIV | Cum se fac experimentele pentru sănătate la Stațiunea Băneasa a Institutului Cantacuzino. Speranțe la tratamente în schizofrenie și Polidin

Mediafax
Un fost director de la Transporturi, găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiiu
Digi24
Culisele rețelelor de droguri: Metodele noi și periculoase pe care le folosesc traficanții. Și polițiștii cu experiență sunt uimiți
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Elevii care rămân fără bursă din septembrie! Anunțul făcut de Ministerul Educației înainte de începerea noului an școlar
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu revine. Funcția publică pe care o poate obține. Are cale liberă
Evz.ro
România, prinsă între caniculă și furtuni. Noi avertizări meteo
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mama și sora tinerei adolescentei care a pierit în urma aruncării sale alături de iubit, în fața unui TIR, au făcut primele declarații! Ce se află, de fapt, în spatele poveștii celor doi îndrăgostiți?
RadioImpuls
Mărturii tulburătoare! Gestul făcut de tatăl Georgianei, înainte ca adolescenta să își ia iubitul de mână și să se arunce în fața TIR-ului: „I-a zis să nu plece”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Mitul produselor „naturale” în îngrijirea pielii: ce spun dermatologii