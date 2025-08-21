Pacienții cu boli grave, liber acces la terapii inovatoare/Alexandru Rogobete: „Pacienţii nu trebuie să sufere din cauza imperfecţiunilor legislative”

Ministrul Alexandru Rogobete elimină prevederea legislativă prin care este limitat accesul rapid al pacienților la tratamente pentru boli grave. Bolnavii așteptau și 29 de luni până să se autorizeze un medicament.

Bolnavilor care suferă de boli grave și vor să apeleze la tratamente inovatoare nu li se mai limitează accesul la ordonanța președințială prin care li se oferă accesul la astfel de terapii.

”În urma consultărilor directe cu asociaţiile de pacienţi şi cu reprezentanţi responsabili din justiţie, am decis să retragem din proiectul de ordonanţă prevederea care limita posibilitatea pacienţilor de a apela la procedura ordonanţei preşedinţiale pentru acces la medicamente. Pacienţii nu trebuie să sufere din cauza imperfecţiunilor legislative sau a unor soluţii incomplete. Obligaţia noastră, ca stat şi ca minister, este să găsim mecanisme corecte, rapide şi etice prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare, mai ales acolo unde nu există alternativă terapeutică”, a anunţat, joi, ministrul Sănătăţii.

Ministrul a înaintat ideea că lucrurile se vor regla pe măsură ce vor fi stabilite reguli clare de monitorizare și nu prin restricționarea accesului.

”Totodată, pentru a garanta un acces real şi eficient, vom introduce un mecanism mai strict de monitorizare: medicul prescriptor va avea obligaţia de a urmări evoluţia pacientului, de a evalua beneficiul terapeutic şi de a raporta trimestrial rezultatele. În situaţia obţinerii unui beneficiu terapeutic suplimentar, după prima evaluare anuală, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS şi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentului, astfel încât pacienţii să fie sprijiniţi iar sistemul să rămână sustenabil”.

Experţii Ministerului Sănătăţii, ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi ai Dispozitivelor Medicale din România şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au ca sarcină să identifice o formulă administrativă completă,. Până atunci, prevederea respectivă este retrasă din actualul proiect de ordonanţă, mai spune ministrul Rogobete.

”Ne asumăm deschis această decizie, pentru că dialogul şi încrederea publică sunt mai importante decât impunerea unor soluţii incomplete. România are nevoie de un sistem de sănătate în care pacienţii să simtă protecţie, nu constrângere, iar reformele pe care le construim trebuie să aibă la bază respectul faţă de oameni”.

Măsura vine în contextul în care vocile mai multor specialiști au susținut și susțin că mulți pacienți n-ar fi pierdut lupta cu viața dacă ar fi beneficiat de aceste tratamente la timp, mai ales că și instanțele judecătorești le-au dat câștig de cauză pentru decontarea cheltuielilor aacestor terapii.

