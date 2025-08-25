Pacienții se plâng că AȘTEAPTĂ cu orele, la singurul spital public de urgențe stomatologice din Capitală

Camera de gardă a singurului spital public cu urgențe stomatologice din Capitală e arhiplină în această perioadă. Imagini surprinse cu o cameră ascunsă la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială arată că listele de aşteptare nu se respectă, iar personalul e depăşit de situaţie.

Conducerea unităţii medicale susţine că numărul de pacienți veniți din Bucureşti și din alte 14 județe e pur şi simplu prea mare pentru capacitatea spitalului.

Oamenii care ajung în camera de gardă reclamă statul cu orele la coadă şi lipsa organizării.

Conducerea spitalului a transmis Observator TV că urgențele sunt preluate prioritar, iar pacienții cu afecțiuni cronice sunt văzuți în ordinea sosirii.

Pacient: De azi dimineaţă. E inadmisibil să stai cu copil mic aici, nu se poate…

„Nu se ţine cont de lista aia, te trece acolo… păi sunt persoane, de exemplu fata aia în pantaloni de blugi scurţi… a intrat, intrată a fost”, a povestit o altă persoană.

Reprezentanții unității au transmis că vor face o anchetă internă. Consiliul medical s-a autosesizat în legătură cu incidentul dintre personalul de la recepție și pacienți și va analiza situația, urmând să ia măsuri conform legii.

Prețurile din privat trimit pacienții spre stat

Pacienţii aglomerează holurile clinicii şi pentru că preţurile din sistemul privat au crescut constant în ultimii ani.

„E un lux. Din păcate e un lux. Depinde de cabinet. Sunt scumpe. Nu toată lumea îşi pune dinţi în ziua de azi”, a declarat un pacient.

„Încercăm să nu transmitem aceste creşteri care se duc undeva până la 10, 15 la sută. Însă probabil că o vom face atunci când presiunea va fi cu adevărat mare”, a precizat Cristian Irimia, medic stomatolog.

Cât costă o vizită la stomatolog

Pentru o simplă consultaţie plătim de la 100 de lei în sus, un detartraj costă între 250 și 400 de lei, o obturație 270 de lei, iar o extracție e tarifată cu cel puţin 250 de lei. Chiar şi aşa, preţurile sunt mai mici ca-n alte ţări europene.

„Foarte mulţi pacienţi vin din străinătate şi încearcă de cele mai multe ori să îşi îmbine şi tratamentele stomatologice, şi concediul şi atunci este o creştere de 30-40% a volumului de pacienţi”, a explicat medicul stomatolog Radu Anghelina.

Bucureștiul are acum un nou spital de stomatologie în Sectorul 4, cu peste 60 de cabinete, în urma unei investiții de 60 de milioane de lei.

Totuși, și aici există un plafon limitat, iar locurile gratuite sunt disponibile doar pentru cei norocoși, la început de lună.

„În ordonanţa care va face parte din pachetul 2 de măsuri se reglementează mai bine problema decontului serviciilor stomatologice”, a menţionat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Medicina dentară din România este privată, în proporție de 98%.

FOTO – Captură video: Observator TV