Trump declară că armata iraniană a fost „neutralizată”, dar evită să spună în ce fază este războiul cu Iranul

În cadrul unui interviu acordat pentru emisiunea Full Measure, difuzat duminică, Donald Trump a vorbit despre o serie de subiecte critice, de la operațiunile militare din Iran până la sport și economie.

Președintele Statelor Unite a afirmat în cadrul interviului pentru emisiunea Full Measure că Iranul „a fost neutralizat din punct de vedere militar”, iar forțele americane au reușit să lovească aproximativ 70% din țintele strategice planificate. Cu toate acestea, la întrebările insistente ale moderatorului, Trump a refuzat să răspundă în ce stadiu se află la acest moment conflictul dintre Statele Unite și Iran.

În ceea ce privește uraniul din programul nuclear al Teheranului, care a fost unul dintre motivele pentru care Washingtonul a mers la război cu Iranul, Trump a spus că armata americană supraveghează în continuare siturile sub care se află îngropat materialul esențial pentru construcția armelor nucleare. Acesta a spus că dacă cineva va încerca să recupereze sau să folosească uraniul îmbogățit care se află sub dărâmăturile siturilor distruse, SUA vor interveni imediat și vor „arunca în aer” orice tentativă de acest gen.

Președintele Statelor Unite a reiterat că scopul acțiunilor nu este ocuparea țării, ci eliminarea amenințării nucleare și a capacității Iranului de a finanța instabilitatea în regiune. Cu toate acestea, actuala propunere de pace înaintată de Washington prevede mai întâi încheierea ostilităților, iar discuțiile privind programul nuclear urmează să aibă loc la o dată ulterioară. Presat de aliați și de alegerile din noiembrie de la jumătatea mandatului, Trump vrea să pună capăt cât mai repede conflictului și să dezghețe traficul prin Strâmtoarea Ormuz, care a afectat întreaga economie mondială.

