Băutura sănătoasă care ar putea să devină un lux pentru români. Recoltele sunt în plin declin

Băutura sănătoasă care ar putea să devină un lux pentru români. Sucul de portocale ar putea deveni o raritate. Prețurile cresc de la o zi la alta și recoltele sunt tot mai sărace.

Sucul de portocale, un lux pentru români

Potrivit Bloomberg, portocalele ar putea deveni un lux. De asemenea, prețul sucului de portocale va crește alarmant.

În Brazilia, plantațiile celui mai mare exportator de portocale sunt afectate de o boală nimicitoare, ceea ce ar putea duce la o scădere cu 13% a recoltei din sezonul 2026-2027.

Și în Florida sunt probleme, unul din marile centre de producție de portocale ale lumii. În ultimii trei ani, recolta a scăzut de aproape 20 de ori.

Sucul de portocale s-ar putea scumpi și mai mult în viitor, estimează experții.

Care este cel mai bun suc de portocale, de fapt

Cel mai bun suc de portocale este cel făcut în casă. Sucul proaspăt stors (fresh) nu poate fi înlocuit de cel la cutie.

Cele mai bune sucuri se fac din portocala Valencia, suculentă și dulce. Există însă și mărci recunoscute de sucuri de portocale în România, cu 100% fruct (NFC – Not From Concentrate): Olympus 100% Natural, Santal 100% Portocale, Pfanner 100% Portocale.

La un preț mai ieftin (raport calitate-preț bun) se comercializează Tymbark 100% și mărci proprii, precum Solevita (Lidl).

