Luvru intră într-o eră a renovărilor de urgență, după „jaful secolului”. Muzeul va avea un post de poliție și 100 de camere de supraveghere noi, până la finalul anului

La Luvru vor fi implementate în jur de 20 de măsuri de securitate noi, după jaful din luna octombrie care a zguduit Franța. Vor fi instalate cel puțin 100 de camere de supraveghere, până în 2026, și va fi înființat un post al poliției în cadrul muzeului. Toate acestea au fost anunțate de directoarea Luvrului, Laurence des Cars, care a fost audiată, miercuri, de Comisia pentru Afaceri Culturale a Parlamentului francez.

Luvrul este o comoară națională, dar este fragil

„Din 2022, am subliniat în mod constant necesitatea renovării Luvrului, a adaptării acestuia la provocările timpului nostru, fie că sunt legate de securitate, de climă sau digitale”, a declarat Laurence des Cars în discursul său. „Într-o crudă întorsătură, furtul din 19 octombrie a dat o rezonanță fără precedent unui adevăr simplu. Luvrul poate fi o comoară națională, dar este totuși fragil.”, a adăugat ea.

Directoarea de la Luvru și-a asumat responsabilitatea pentru jaful din 19 octombrie, când au fost furate bijuterii de 88 de milioane de euro din Galeria Apollo.

„Îmi recunosc responsabilitatea pentru eșecul din 19 octombrie”, a explicat Laurence des Cars, după ce demisia sa ar fi fost refuzată de președintele Emmanuel Macron. „Aceasta este o rană uriașă care ne-a fost provocată.”

„Vreau să instaurez o adevărată cultură a securității”, spune des Cars

Peste douăzeci de „măsuri de urgență” vor fi adoptate și vor fi implementate la Muzeul Luvru „în următoarele zile”. „Unele dintre ele sunt deja în desfășurare”, anunță Laurence des Cars.

Printre aceste măsuri se numără: crearea unui post de coordonator de securitate, instalarea de echipamente de control la distanță în apropierea celor mai sensibile clădiri ale Luvrului sau accelerarea instalării camerelor perimetrale (100 de camere vor fi instalate până la sfârșitul anului 2026).

„Legăturile cu poliția vor fi consolidate”, odată cu instalarea în curând a unui post de poliție în incinta Luvrului. „Vreau să instaurez o adevărată cultură a securității.”, a mai spus directoarea.

Noi galerii se vor deschide la Luvru

În curând se vor deschide la Luvru galerii noi, renovate, dotate cu „echipamente complet moderne”, a mai transmis sursa citată. În câteva zile, la Luvru se vor deschide publicului mai multe spații renovate: Porte des Lions, galeriile celor Cinci Continente și sălile de pictură italiană și spaniolă.

Directorul muzeului explică faptul că aceste săli reflectă reamenajarea completă a Luvrului: „cu echipamente perfect modernizate, care permit o acoperire video completă și modernă, precum și o protejare atentă a operelor”.

Planul general de securitate va fi implementat din 2026

Laurence des Cars subliniază „ironia atroce a acestei situații”, deoarece spargerea de la Luvru a avut loc în momentul în care planul general de securitate și planul electric pentru Luvru erau pe cale să fie implementate.

Acest plan, „foarte complex” într-un muzeu atât de vast și uneori demodat precum Luvru, este supus unei analize ample de peste trei ani. O primă schiță a fost înaintată directorului în 2022, pe care aceasta a considerat-o apoi incompletă.

„Nu a luat în considerare problema înregistrărilor video perimetrale, problema renovării posturilor de comandă, problemele de securitate cibernetică… Aveam nevoie de o viziune mai completă și mai ambițioasă”, ceea ce prezintă astăzi Luvru.

Planul general pentru echipamente de securitate, „în termeni de cheltuieli”, va fi implementat începând cu 2026, adaugă Francis Steinbock, director general adjunct al Luvrului. Planul general de securitate reprezintă „peste 80 de milioane de euro în investiții”, adaugă Laurence des Cars, în timp ce planul general electric se ridică la „peste 60 de milioane de euro în investiții”.

În ceea ce privește incidentul de acum câteva zile, când doi utilizatorii TikTok și-au agățat portretul lângă Mona Lisa, des Cars a transmis:

„Avem incidente constant în galeriile Luvru. Acum doi ani, erau activiștii ”, a explicat Laurence des Cars. „Dar suntem foarte vigilenți.”

