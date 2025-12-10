ANAF pregătește o structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. Din 2026, crește și impozitul

ANAF analizează înfiițarea unei structuri dedicate investigării veniturilor din criptomonede, conform Profit.ro. Astfel, noua structură ar putea fi înființată din 2026, ca parte a unui proces de reorganizare aflat în lucru la nivelul Fiscului.

Ca angajați pentru noua structură, ar fi de preferat angajarea de tineri absolvenți, în principal de la ASE, și nu transferul unora dintre angajații actuali ai ANAF, spune sursa citată.

De altfel, ANAF are un deficit semnificativ de personal, dar și o medie de vârstă foarte ridicată.

Eventualele angajări pentru noua structură s-ar putea face numai cu acordul autorităților ce coordonează Fiscul, Ministerul Finanțelor și Guvernul, dar legislația permite în prezent o angajare la 7 plecări, iar pensionările și demisiile au creat la ANAF un anumit spațiu în acest sens.

Segmentul criptoactivelor a crescut ca importanță în ultimii ani, iar interesul tot mai mare al autorității fiscale este determinat și de volumele tot mai mari de date pe care le obține în ce privește criptomonedele. Nu în ultimul rând, impozitul la criptomonede crește la 16% de anul următor.

Impozitul pentru câștiguri din tranzacții cu criptomonede o să crească de la 10% în prezent la 16%, începând cu veniturile obținute în 2026, prevede proiectul de lege care include pachetul al doilea de măsuri fiscale, trecut de Parlament, însă aflat în etapa de contestație la Curtea Constituțională.

Legea prevede ca în cazul veniturilor din transferul de monedă virtuală, impozitul pe venit datorat să se calculeze de către contribuabil, în baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 16% asupra câștigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției, spune sursa citată.

Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei, iar măsura se implementează începând cu veniturile aferente anului 2026.

