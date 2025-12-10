INS anunță că în luna octombrie s-au înregistrat mai puține nașteri și mai multe decese decât în luna septembrie, în România

În octombrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 13.528 copii, în scădere cu 1.092 (-7,5) față de luna septembrie a anului 2025, arată INS – Institutul Național de Statistică. În ce privește decesele înregistrate în luna octombrie 2025, numărul a fost de 20.609 (10.721 bărbaţi şi 9.888 femei), mai mult cu 1.776 decese faţă de luna septembrie 2025, în creştere de 9,4%.

Luna octombrie 2025 faţă de luna septembrie 2025

Sporul natural s-a menţinut negativ în luna octombrie 2025. În luna octombrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 13.528 copii, în scădere cu 1.092 (-7,5%) faţă de luna septembrie 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna octombrie 2025 a fost de 20.609 (10.721 pentru persoane de sex masculin şi 9.888 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 1.776 decese faţă de luna septembrie 2025, fapt care reprezintă o creştere de 9,4% (+8% persoane de sex masculin şi +11,1% persoane de sex feminin).

De asemenea, numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna octombrie 2025 a fost de 70, în creştere cu 7 faţă de luna septembrie 2025.

Sporul natural s-a menţinut deci negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,5 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

În luna octombrie 2025, 42,7% (8.801 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 27,5% (5.667 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 15,6%, reprezentând 3.224 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. Apoi cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (89 decese), 5-19 ani (43 decese) şi 20-29 ani (96 decese).

Totodată, în luna octombrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 8.685 căsătorii, în timp ce, numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.208 în luna octombrie 2025.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna octombrie 2025 a fost mai mare cu 1.689 (+14,3%). Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna octombrie 2025 a crescut cu 626 (+3,1%) faţă de luna octombrie 2024. Numărul pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 10 mai mic în luna octombrie 2025 decât aceeaşi lună din anul 2024.

