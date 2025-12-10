Prima pagină » Actualitate » INS anunță că în luna octombrie s-au înregistrat mai puține nașteri și mai multe decese decât în luna septembrie, în România

INS anunță că în luna octombrie s-au înregistrat mai puține nașteri și mai multe decese decât în luna septembrie, în România

10 dec. 2025, 10:31, Actualitate
INS anunță că în luna octombrie s-au înregistrat mai puține nașteri și mai multe decese decât în luna septembrie, în România
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În octombrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 13.528 copii, în scădere cu 1.092 (-7,5) față de luna septembrie a anului 2025, arată INS Institutul Național de Statistică. În ce privește decesele înregistrate în luna octombrie 2025, numărul a fost de 20.609 (10.721 bărbaţi şi 9.888 femei), mai mult cu 1.776 decese faţă de luna septembrie 2025, în creştere de 9,4%.

Luna octombrie 2025 faţă de luna septembrie 2025

Sporul natural s-a menţinut negativ în luna octombrie 2025. În luna octombrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 13.528 copii, în scădere cu 1.092 (-7,5%) faţă de luna septembrie 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna octombrie 2025 a fost de 20.609 (10.721 pentru persoane de sex masculin şi 9.888 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 1.776 decese faţă de luna septembrie 2025, fapt care reprezintă o creştere de 9,4% (+8% persoane de sex masculin şi +11,1% persoane de sex feminin).

De asemenea, numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna octombrie 2025 a fost de 70, în creştere cu 7 faţă de luna septembrie 2025.

Sporul natural s-a menţinut deci negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,5 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În luna octombrie 2025, 42,7% (8.801 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 27,5% (5.667 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 15,6%, reprezentând 3.224 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. Apoi cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (89 decese), 5-19 ani (43 decese) şi 20-29 ani (96 decese).

Totodată, în luna octombrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 8.685 căsătorii, în timp ce, numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.208 în luna octombrie 2025.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna octombrie 2025 a fost mai mare cu 1.689 (+14,3%). Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna octombrie 2025 a crescut cu 626 (+3,1%) faţă de luna octombrie 2024. Numărul pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 10 mai mic în luna octombrie 2025 decât aceeaşi lună din anul 2024.

Autorul recomandă:

Femeile, în spatele bărbaților la venituri. INS pune pe masă cifrele și arată ce sumă face diferența la finalul lunii

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
12:08
O nouă lovitură marca Anamaria Gavrilă. Lidera POT a exclus un deputat din partid la o lună după ce fusese numit lider de grup parlamentar
EXTERNE Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
11:48
Plecat în Italia pentru o viață mai bună, un român a ajuns la datorii de peste jumătate de milion de euro și doar 7 euro în cont, în prag de sărbători
POLITICĂ AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură
11:34
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură
FINANCIAR ANAF pregătește o structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. Din 2026, crește și impozitul
10:53
ANAF pregătește o structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. Din 2026, crește și impozitul
Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Volkswagen acordă bonus de angajare de 30.000 de euro, dar anunțul e primit cu huiduieli
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
O dietă populară pare să provoace schimbări semnificative în creier
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45
12:11
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45
ANALIZĂ Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
12:10
Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești”
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri
11:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Fiță cu Adiță, fost ofițer de presă la FCSB, analizează ultimele transferuri
VIDEO Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD
11:36
Ion Cristoiu: Prin Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, AUR dă șah PSD
CONTROVERSĂ UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei
11:33
UE vrea să-l scoată pe Viktor Orban din ecuație și pregătește o lege specială privind activele înghețate ale Rusiei care să ocolească vetoul Ungariei
LIVE UPDATE 🚨 Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“
11:24
🚨 Rusia are răspuns la o desfășurare de trupe europene în Ucraina, anunță Lavrov. „Trump, singurul lider occidental care înțelege motivele războiului“

Cele mai noi