Cristian Lisandru
10 dec. 2025, 10:32, Știri
Ceața a fost prezentă, la primele ore ale dimineții, în mai multe localități din țară, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și trei coduri galbene care au vizat județele Dolj, Teleorman și Bacău. Vizibilitatea a fost redusă sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri.

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, la ora 10:00, cum va fi vremea astăzi, 10 decembre 2025.

Astăzi, în țară, valorile termice vor fi în continuare mai mari decât cele specifice datei.

  • În regiunile extracarpatice, local, va fi nebulozitate joasă în mare parte a intervalului, asociată cu ceață pe alocuri și, trecător, cu ceață sau burniță.
  • În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare, iar noaptea, cu precădere în vest și centru, pe alocuri se va forma ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, în Carpații de Curbură.
  • Temperatura maximă se va situa, în general, între 8 și 16 grade.

La București, cerul va avea înnorări, iar noaptea vor fi condiții de ceață, asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi de 9 – 10 grade”, a transmis, pentru Gândul, Loredana Răduică, meteorolog de serviciu al ANM.

Suceava, cea mai ridicată temperatură la ora 07:00

În această dimineață, la ora 07:00, în nicio localitate din România nu s-au înregistrat sub zero grade Celsius, iar cea mai scăzută temperatură a fost doar de 1 grad, la Iezer.

  • Au fost grade la Miercurea Ciuc, Brașov și Buzău, dar și la Timișoara, Sibiu și Reșița.
  • A plouat la Sulina, acolo unde s-au înregistrat 5 grade.

Temperaturi în România – ora 07:00, 10 decembrie 2025 | Sursa – ANM

  • Ploaia a fost prezentă și la Iași, acolo unde s-au înregistrat 4 grade Celsius.
  • Cea mai ridicată temperatură, în această dimineață, a fost înregistrată la Suceava – 7 grade Celsius.

În București, la primele ore ale dimineții, se înregistrau 3 grade Celsius, iar ceața și-a făcut simțită prezența. A fost cer senins la Oradea (5 grade) și cer parțial noros la Constanța, unde termometrele au arătat 5 grade.

