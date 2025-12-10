Ceața a fost prezentă, la primele ore ale dimineții, în mai multe localități din țară, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și trei coduri galbene care au vizat județele Dolj, Teleorman și Bacău. Vizibilitatea a fost redusă sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri.
Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, la ora 10:00, cum va fi vremea astăzi, 10 decembre 2025.
„Astăzi, în țară, valorile termice vor fi în continuare mai mari decât cele specifice datei.
La București, cerul va avea înnorări, iar noaptea vor fi condiții de ceață, asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi de 9 – 10 grade”, a transmis, pentru Gândul, Loredana Răduică, meteorolog de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, în nicio localitate din România nu s-au înregistrat sub zero grade Celsius, iar cea mai scăzută temperatură a fost doar de 1 grad, la Iezer.
În București, la primele ore ale dimineții, se înregistrau 3 grade Celsius, iar ceața și-a făcut simțită prezența. A fost cer senins la Oradea (5 grade) și cer parțial noros la Constanța, unde termometrele au arătat 5 grade.
RECOMANDAREA AUTORULUI: