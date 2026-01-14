Prima pagină » Actualitate » Până în anul 2032 am putea avea deschis primul hotel pe Lună. Cât va costa o vacanță spațială

Până în anul 2032 am putea avea deschis primul hotel pe Lună. Cât va costa o vacanță spațială

Au fost prezentate planurile pentru prima unitate de cazare de pe Lună. Hotelul gonflabil se va construi pe Pământ și va fi transportat în spațiu, el va oferi cazare pentru patru persoane, timp de cinci nopți, cu vedere la stele și Pământ.

Hotelul de pe Lună este pregătit pentru 2032

Compania Galactic Resources Utilization (GRU) Space, susținută de SpaceX și gigantul AI Nvidia, invită turiștii spațiali entuziasmați să rezerve un loc pentru suma de 865.000 de euro, reprezentând un avans de 10% din prețul total al biletului, care va ajunge la 8,65 milioane de euro. Cu toate acestea, primul hotel va putea găzdui doar câte patru oaspeți.

GRU Space are planuri mari pentru a deschide primul hotel pe Lună în 2032, acesta fiind doar primul pas spre construirea unor orașe pe Marte până în 2060. Cronologia aceasta a turismului spațial a fost dezvăluită la doar câteva săptămâni înainte ca NASA să lanseze prima misiune cu echipaj uman pe Lună din ultimii peste 50 de ani.

„Credem că umanitatea va deveni interplanetară înainte să murim, datorită evoluției tehnologice pe care o vedem. Suntem într-un moment crucial al istoriei umane. Dacă reușim, miliarde de vieți umane se vor naște pe Lună și Marte și vor putea experimenta frumusețea vieții selenare și marțiene”, a precizat Skyler Chan, fondatorul GRU Space, în vârstă de doar 22 de ani, pentru publicația Metro.

Cum se va construi hotelul lunar

GRU intenționează să construiască, cu investiții din partea SpaceX, deținută de Elon Musk, și a companiei de tehnologie de apărare Anduril, un hotel spațial gonflabil pe Pământ, care va fi transportat și amplasat pe suprafața Lunii în 2032. Skyler Chan a dezvoltat ideea hotelului lunar ca parte a acceleratorului de startup-uri Y-Combinator.

Fondatorul GRU Space promite o experiență inedită pentru turiștii care vor vizita hotelul lunar. „Nu va fi hotelul tradițional. De aceea oamenii sunt entuziasmați. Gândiți-vă la toate aceste experiențe pe care le puteți avea în Moon Hotel. Plimbări lunare privind Pământul și stelele pe geam”, a spus el.

Costurile pentru un bilet sunt estimate la peste 8,65 milioane de euro, dar Skyler Chan, absolvent al Universității Berkeley din California, specializarea inginerie electrică și informatică, consideră că prețurile vor scădea pe măsură ce călătoriile spațiale devin mai comune.

