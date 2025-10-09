Prima pagină » Social » Cel mai vechi hotel din România. A fost deschis în anul 1555 și o cameră costă 600 lei/noapte acum, în 2025

Cel mai vechi hotel din România. A fost deschis în anul 1555 și o cameră costă 600 lei/noapte acum, în 2025

09 oct. 2025, 13:50, Social
Cel mai vechi hotel din România. A fost deschis în anul 1555 și o cameră costă 600 lei/noapte acum, în 2025
Galerie Foto 22

Cel mai vechi hotel din România este situat în județul Sibiu. Acesta se numește „Împăratul Romanilor” și are patru stele.

Unitatea a fost deschisă în anul 1555 și prima oară deservea drept han de călători, așezat dinspre Țara Românească.

Prima sa denumire și cea originală a fost Zum Römischen Kaiser, în traducere Împăratul Romanilor. Numele actual pe care hotelul îl are l-a primit în anul 1783 ca urmare a vizitei împăratului Habsburg Joseph al II-lea.

Care este cel mai vechi hotel din România

Deși a început ca un han medieval și reprezenta un punct important pe drumul comercial dintre Europa Centrală și Țările Române, acesta s-a extins de-a lungul secolelor, dar a fost și modernizat, însă funcția principală de cazare a fost păstrată.

De-a lungul timpului a găzduit numeroase personalități istorice, nobili și comercianți. În anul 1714, l-a găzduit pe regele Suediei în timpul periplului său beligerant din Balcani.

Ulterior, în anul 1891 s-a decis demolarea edificiului și înlocuirea lui cu unul modern care se alinia la cerințele vremii. Noua clădire a fost inaugurată pe data de 7 septembrie 1895, construită vis a vis de vechea locație, demolată și ea.

Clădirea are o construcție în formă de U, cu un subsol, parter înalt, două etaje și încă un etaj care este amenajat în mansardă.

Este considerat nu doar cel mai vechi hotel activ din România, ci și unul dintre cele mai vechi hoteluri din Europa Centrală care funcționează neîntrerupt.

Împăratul Romanilor impresionează prin arhitectura sa sofisticată şi interioarele sale elegante. Este situat în centrul istoric al Sibiului şi dispune de o piscină interioară, saună şi sală de gimnastică.

Sursă foto: Booking.com

Recomandările autorului:

Citește și

EVENIMENT LIVE 🚨 Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
13:39
🚨 Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. „Se va resimți chiar de azi, destul de timid”
09:30
Vremea se schimbă radical. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. „Se va resimți chiar de azi, destul de timid”
LIVE UPDATE Efectele Ciclonului Barbara. Bătrână, salvată din calea viiturii în Siliștea. Zeci de mașini distruse și copaci căzuți în Capitală și în Ilfov
15:38
Efectele Ciclonului Barbara. Bătrână, salvată din calea viiturii în Siliștea. Zeci de mașini distruse și copaci căzuți în Capitală și în Ilfov
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Ce omagiu i-au adus membrii Direcția 5 lui Marius Keseri. Videoclipul a devenit viral
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Evz.ro
⁠Minodora și-a tăiat gușa. Operație complicată pentru cântăreață
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Ahmed și Dorobanțu, la un pas de încăierare în camera de hotel: "Lasă-mă! Ieși de aici!". TOTUL a pornit de la un GEST banal! Momentul este surprins în IMAGINI NEAȘTEPTATE. Cum se apără după cearta uriașă? NU o să-ți vină crezi ce au spus
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cum să fii plăcut fără să-ți pierzi autenticitatea
FOTO-VIDEO Nicușor Dan nu are stare nici măcar la Ceremonia de Comemorare a Holocaustului. S-a plictisit după primele minute și a început să se foiască, să se rotească și să se joace cu nasul
14:04
Nicușor Dan nu are stare nici măcar la Ceremonia de Comemorare a Holocaustului. S-a plictisit după primele minute și a început să se foiască, să se rotească și să se joace cu nasul
ACTUALITATE Generalul Gheorghiță Vlad nu exclude ca RUSIA să ATACE România. Vulnerabilitatea noastră, Poarta Focșanilor
13:47
Generalul Gheorghiță Vlad nu exclude ca RUSIA să ATACE România. Vulnerabilitatea noastră, Poarta Focșanilor
LIVE UPDATE 🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
13:37
🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
EXTERNE Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE
13:24
Beijingul încearcă să își consolideze influența regională/ TAIWANUL avertizează asupra intensificării activităților militare CHINEZE
CONTROVERSĂ Raed vs. Arafat. Ce declara șeful ISU înainte de ciclon și cum a încercat să paseze vina după ce Barbara nu a mai venit. Gândul prezintă filmul celor 24 de ore de PANICĂ, ISTERIE și FUGĂ de responsabilitate, în regia lui Raed Arafat
13:18
Raed vs. Arafat. Ce declara șeful ISU înainte de ciclon și cum a încercat să paseze vina după ce Barbara nu a mai venit. Gândul prezintă filmul celor 24 de ore de PANICĂ, ISTERIE și FUGĂ de responsabilitate, în regia lui Raed Arafat
ACTUALITATE Sindicaliștii din ANAF acuză șefii instituției de abuz. Inspectorii ar fi fost trimiși să dea amenzi în locuri unde nu existau nereguli
13:04
Sindicaliștii din ANAF acuză șefii instituției de abuz. Inspectorii ar fi fost trimiși să dea amenzi în locuri unde nu existau nereguli