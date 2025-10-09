Cel mai vechi hotel din România. A fost deschis în anul 1555 și o cameră costă 600 lei/noapte acum, în 2025

Cel mai vechi hotel din România este situat în județul Sibiu. Acesta se numește „Împăratul Romanilor” și are patru stele.

Unitatea a fost deschisă în anul 1555 și prima oară deservea drept han de călători, așezat dinspre Țara Românească.

Prima sa denumire și cea originală a fost Zum Römischen Kaiser, în traducere Împăratul Romanilor. Numele actual pe care hotelul îl are l-a primit în anul 1783 ca urmare a vizitei împăratului Habsburg Joseph al II-lea.

Care este cel mai vechi hotel din România

Deși a început ca un han medieval și reprezenta un punct important pe drumul comercial dintre Europa Centrală și Țările Române, acesta s-a extins de-a lungul secolelor, dar a fost și modernizat, însă funcția principală de cazare a fost păstrată.

De-a lungul timpului a găzduit numeroase personalități istorice, nobili și comercianți. În anul 1714, l-a găzduit pe regele Suediei în timpul periplului său beligerant din Balcani.

Ulterior, în anul 1891 s-a decis demolarea edificiului și înlocuirea lui cu unul modern care se alinia la cerințele vremii. Noua clădire a fost inaugurată pe data de 7 septembrie 1895, construită vis a vis de vechea locație, demolată și ea.

Clădirea are o construcție în formă de U, cu un subsol, parter înalt, două etaje și încă un etaj care este amenajat în mansardă.

Este considerat nu doar cel mai vechi hotel activ din România, ci și unul dintre cele mai vechi hoteluri din Europa Centrală care funcționează neîntrerupt.

Împăratul Romanilor impresionează prin arhitectura sa sofisticată şi interioarele sale elegante. Este situat în centrul istoric al Sibiului şi dispune de o piscină interioară, saună şi sală de gimnastică.

Sursă foto: Booking.com

