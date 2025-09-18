Panică în aer. Un AVION de pasageri, forțat să zboare în cerc o oră deasupra unui oraș din Franța. Controlorul aerian a adormit în turnul de control

Un avion de pasageri ce zbura pe ruta Paris–Ajaccio, operat pe 15 septembrie, a fost nevoit să survoleze aproape o oră deasupra Corsicii după ce controlorul de trafic aerian ar fi adormit și nu a mai răspuns la apeluri.

Ultimul zbor Air Corsica al serii, un A320neo pe ruta Paris-Orly – Ajaccio, s-a apropiat de aeroportul Ajaccio–Napoleon-Bonaparte fără a primi răspuns radio de la turnul de control, scrie Mediafax.

Pista 02/20 nu avea balizajul aprins, iar echipajul a fost nevoit să contacteze serviciul de pompieri al aeroportului, care, constatând lipsa de reacție din turn, a alertat de urgență jandarmeria.

Aeronava a efectuat manevre de așteptare deasupra golfului Ajaccio timp de aproape o oră, până când balizele au fost aprinse, iar controlorul, furat de „vise” s-a trezit și a permis aterizarea în siguranță pe pista 02.

Potrivit relatărilor pasagerilor, vremea era bună, iar aeroportul alternativ Bastia–Poretta se afla la distanță scurtă de zbor; aeronava avea rezervă suficientă de combustibil pentru deviere. Totuși, în condiții meteo nefavorabile, situația ar fi putut deveni critică.

Cazul, ce se putea termina tragic, a intrat în atenția anchetatorilor care se întreabă cum de a ajuns controlorul să fie singur în turn, deși tabelele de serviciu pentru zboruri comerciale prevăd minimum doi controlori simultan.

Până în prezent, șeful traficului aerian din Ajaccio nu a oferit răspunsuri în acest sens.