Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican

Papa Leon al XIV-lea a cerut personal un „rit penitențial reparatoriu” pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru insulta comisă”. Asta se întâmplă după ce un tânăr turist a urinat pe altarul mare al Bazilicii de un turist, scrie Corriere della Sera.
Suveranul Pontif a cerut neapărat acest lucru într-o întâlnire privată cu cardinalul Mauro Gambetti, pastor al Bazilicii Vaticanului.
Repararea după acte obscene sau violente sau profanare este o practică obligatorie în locurile sacre pentru credința catolică.
În timpul întâlnirii dintre Suveranul Pontif și cardinalul Gambetti, pe care surse interne apropiate Suveranului Pontif au descris-o drept cel puțin „furtunoasă”, Leon XIV, „consternat și îndurerat” i-a ordonat cardinalului să facă cât mai curând posibil un rit reparatoriu după actul sacrilegiu care a profanat cel mai celebru altar de pe planetă. Acesta este cel mai sacru din creștinism deoarece simbolizează autoritatea papală: cel „al Spovedaniei” unde tocmai numai Suveranul Pontif poate celebra Sfânta Liturghie, fiind exact deasupra mormântului lui Petru, apostol și primul Papă.
Este a treia oară în puțin mai mult de doi ani când bazilica a fost ofensată de acte sacrilege. S-a întâmplat la 1 iunie 2023, când un tânăr s-a urcat complet dezbrăcat pe altarul mare afișând o inscripție pe corp prin care cerea salvarea copiilor ucraineni.
Pe 7 februarie, un alt bărbat, din România de data aceasta, se aruncase de asemenea pe altar, strigând fraze obscene. El a aruncat la pământ șase candelabre din secolul al XIX-lea. Se pare că pentru acest ultim episod, care a avut loc când Papa Francisc era încă în viață, nu s-au făcut reparații.
În același timp, autorul gestului sacrilegiu se află încă în custodie la birourile Jandarmeriei Vaticane. Întrucât naționalitatea sa nu a fost încă dezvăluită, nu este clar dacă va fi predat autorităților italiene sau altor autorități.
