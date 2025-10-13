Prima pagină » Actualitate » Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican

Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican

13 oct. 2025, 22:28, Actualitate
Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican

Papa Leon al XIV-lea a cerut personal un „rit penitențial reparatoriu” pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru insulta comisă”. Asta se întâmplă după ce un tânăr turist a urinat pe altarul mare al Bazilicii de un turist, scrie Corriere della Sera.

Suveranul Pontif a cerut neapărat acest lucru într-o întâlnire privată cu cardinalul Mauro Gambetti, pastor al Bazilicii Vaticanului.

Repararea după acte obscene sau violente sau profanare este o practică obligatorie în locurile sacre pentru credința catolică.

Papa, furios pe gestul tânărului

În timpul întâlnirii dintre Suveranul Pontif și cardinalul Gambetti, pe care surse interne apropiate Suveranului Pontif au descris-o drept cel puțin „furtunoasă”, Leon XIV,  „consternat și îndurerat” i-a ordonat cardinalului să facă cât mai curând posibil un rit reparatoriu după actul sacrilegiu care a profanat cel mai celebru altar de pe planetă. Acesta este cel mai sacru din creștinism deoarece simbolizează autoritatea papală: cel „al Spovedaniei” unde tocmai numai Suveranul Pontif poate celebra Sfânta Liturghie, fiind exact deasupra mormântului lui Petru, apostol și primul Papă.

Al treilea incident în Bazilica Sf. Petru

Este a treia oară în puțin mai mult de doi ani când bazilica a fost ofensată de acte sacrilege. S-a întâmplat la 1 iunie 2023, când un tânăr s-a urcat complet dezbrăcat pe altarul mare afișând o inscripție pe corp prin care cerea salvarea copiilor ucraineni.

Pe 7 februarie, un alt bărbat, din România de data aceasta, se aruncase de asemenea pe altar, strigând fraze obscene. El a aruncat la pământ șase candelabre din secolul al XIX-lea. Se pare că pentru acest ultim episod, care a avut loc când Papa Francisc era încă în viață, nu s-au făcut reparații.

În același timp, autorul gestului sacrilegiu se află încă în custodie la birourile Jandarmeriei Vaticane. Întrucât naționalitatea sa nu a fost încă dezvăluită, nu este clar dacă va fi predat autorităților italiene sau altor autorități.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Papa Leon critică politicile anti-imigrație ale lui Donald Trump

Scandal uriaș în Biserica Catolică. Episcop prins cu 17 amante, în urma unui mesaj trimis din greșeală

Citește și

ACTUALITATE Supărat că l-a părăsit femeia, un bărbat din Neamț s-a gândit să se răzbune. Ce a făcut cu crucea soacrei sale
22:45
Supărat că l-a părăsit femeia, un bărbat din Neamț s-a gândit să se răzbune. Ce a făcut cu crucea soacrei sale
ACTUALITATE Românii vor plăti taxa universală la orice tranzacție. Câți bani vor scoate din buzunar dacă legea va fi aprobată
22:27
Românii vor plăti taxa universală la orice tranzacție. Câți bani vor scoate din buzunar dacă legea va fi aprobată
ACTUALITATE Un român a fost arestat în Italia după ce a vrut să fure o bicicletă de aproape 15.000 de euro. Reacția lui când proprietarul l-a confruntat
21:52
Un român a fost arestat în Italia după ce a vrut să fure o bicicletă de aproape 15.000 de euro. Reacția lui când proprietarul l-a confruntat
ACTUALITATE Andreea și Antonio merg în fiecare zi câte 4 Km prin noroi, până la școală. Povestea înduioșătoare a celor doi copii din Dâmbovița
21:50
Andreea și Antonio merg în fiecare zi câte 4 Km prin noroi, până la școală. Povestea înduioșătoare a celor doi copii din Dâmbovița
ACTUALITATE Condimentul care conține un compus activ ce te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este bogat în vitamine și minerale
21:19
Condimentul care conține un compus activ ce te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este bogat în vitamine și minerale
EXTERNE Trump, medaliat de președintele Egiptului cu Ordinul Nilului: „E un titlu frumos”
21:03
Trump, medaliat de președintele Egiptului cu Ordinul Nilului: „E un titlu frumos”
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței medicilor”
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
El este tânărul care și-a pierdut viața într-un teribil accident, în Argeș! În coliziune a fost implicat și un cunoscut fotograf
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Reguli la bloc în România. Președintele și administratorul de bloc sunt obligați să contribuie. Legea nu-i scutește
Evz.ro
Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador: "Nu am cum să mă pun la nivelul tău. Ești mic rău pentru mine și la cântare și la talent. Fanii tăi au 11 ani. Ai fani de sunt la biberon". INCREDIBIL de la ce s-au certat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Piatra funerară a unui soldat roman, veche de aproape 2.000 de ani, descoperită întâmplător de un cuplu