Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican

Papa Leon al XIV-lea a cerut personal un „rit penitențial reparatoriu” pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru insulta comisă”. Asta se întâmplă după ce un tânăr turist a urinat pe altarul mare al Bazilicii de un turist, scrie Corriere della Sera.

Suveranul Pontif a cerut neapărat acest lucru într-o întâlnire privată cu cardinalul Mauro Gambetti, pastor al Bazilicii Vaticanului.

Repararea după acte obscene sau violente sau profanare este o practică obligatorie în locurile sacre pentru credința catolică.

Papa, furios pe gestul tânărului

În timpul întâlnirii dintre Suveranul Pontif și cardinalul Gambetti, pe care surse interne apropiate Suveranului Pontif au descris-o drept cel puțin „furtunoasă”, Leon XIV, „consternat și îndurerat” i-a ordonat cardinalului să facă cât mai curând posibil un rit reparatoriu după actul sacrilegiu care a profanat cel mai celebru altar de pe planetă. Acesta este cel mai sacru din creștinism deoarece simbolizează autoritatea papală: cel „al Spovedaniei” unde tocmai numai Suveranul Pontif poate celebra Sfânta Liturghie, fiind exact deasupra mormântului lui Petru, apostol și primul Papă.

Al treilea incident în Bazilica Sf. Petru

Este a treia oară în puțin mai mult de doi ani când bazilica a fost ofensată de acte sacrilege. S-a întâmplat la 1 iunie 2023, când un tânăr s-a urcat complet dezbrăcat pe altarul mare afișând o inscripție pe corp prin care cerea salvarea copiilor ucraineni.

Pe 7 februarie, un alt bărbat, din România de data aceasta, se aruncase de asemenea pe altar, strigând fraze obscene. El a aruncat la pământ șase candelabre din secolul al XIX-lea. Se pare că pentru acest ultim episod, care a avut loc când Papa Francisc era încă în viață, nu s-au făcut reparații.

În același timp, autorul gestului sacrilegiu se află încă în custodie la birourile Jandarmeriei Vaticane. Întrucât naționalitatea sa nu a fost încă dezvăluită, nu este clar dacă va fi predat autorităților italiene sau altor autorități.

