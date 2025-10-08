Prima pagină » Social » Scandal uriaș în Biserica Catolică. Episcop prins cu 17 amante, în urma unui mesaj trimis din greșeală

Scandal uriaș în Biserica Catolică. Episcop prins cu 17 amante, în urma unui mesaj trimis din greșeală

08 oct. 2025, 14:59, Social
Un episcop peruvian este acuzat că ar fi avut 17 amante secrete. El și-a dat demisia de la Vatican după ce a fost prins.

Scandalul a izbucnit în urma unei greșeli pe care chiar acesta a făcut-o: a trimis fotografii și clipuri propriei sale menajere, ele trebuiau să ajungă la „iubitele secrete”.

Mesajul care l-a dat de gol pe un episcop catolic, acesta avea 17 amante

„O călugăriță, care era una dintre amantele lui Quispe, era geloasă pe o avocată cu care episcopul se mai întâlnea și a trimis informații despre relațiile lui unei a treia femei, care a ajuns, apoi, să se certe cu avocata. A fost o adevărată telenovelă, dar a scos la iveală și un grav abuz de putere. Multe dintre cele 17 femei s-au temut să vorbească, fiind intimidate de el”, a declarat o jurnalistă care a urmărit ancheta începută de oficialii de la Biserica Catolică.

Astfel, Ciro Quispe López, în vârstă de 51 de ani, episcop al diecezei Juli din Peru, și-a înaintat demisia către Papa Leon, în urma unei anchete a Vaticanului care a intervievat trei dintre presupusele amante ale clericului, dar și pe menajera sa. Cea din urmă a furnizat detalii despre ce a văzut în dormitorul episcopului.

Slujitorul Domnului a negat toate acuzațiile ce i-au fost aduse și a susținut că totul este doar o campanie de defăimare orchestrată de „mâinile întunecate”. Jurnaliștii de la The Times au scris că Vaticanul a început ancheta după o investigație realizată de Kevin Moncada, jurnalist la ziarul peruvian Sin Fronteras.

„În aprilie anul trecut, am primit informații că una dintre presupusele amante ale episcopului ajunsese practic la bătaie cu o altă tânără. Acesta a fost factorul declanșator. Cazul a ieșit la iveală pentru că femeile au aflat că episcopul se întâlnea cu mai multe dintre ele în același timp, ceea ce le-a înfuriat”, a declarat jurnalistul Kevin Moncada publicației Hildebrandt.

