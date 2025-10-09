Papa Leon critică politicile anti-imigrație ale lui Donald Trump

Papa Leon a lansat un apel urgent către întreaga lume pentru a ajuta imigranții în primul său document important, publicat joi. Acolo, Papa a criticat politicile anti-imigrație ale președintelui american Donald Trump.

Documentul Papei Leon

Documentul Papei, cunoscut sub numele de exortație apostolică, se concentrează pe nevoile celor săraci din lume. Acesta solicită schimbări ample ale sistemului pieței globale pentru a aborda inegalitatea și pentru a ajuta oamenii care trăiesc de la salariu la salariu.

„Unde lumea vede amenințări, (Biserica) vede copii; unde se construiesc ziduri, ea construiește poduri”, spune Papa, referindu-se la critica Papei Francisc din 2016 la adresa lui Trump.

Regretatul Papă l-a calificat drept „necreștin” pe Trump din cauza planului președintelui din primul său mandat de a construi un zid la granița dintre SUA și Mexic. Casa Albă a declarat că Trump a fost ales pe baza numeroaselor sale promisiuni, inclusiv cea de a-i deporta pe „străinii ilegali criminali”.

Implicarea Papei în politică

Papa Leon, care s-a născut în Chicago și este și cetățean al Peru, nu a vorbit prea mult despre politica americană de când a fost numit lider al Bisericii Catolice. Recent însă, a subliniat ceea ce el consideră a fi contradicții în dezbaterile privind avortul, pedeapsa cu moartea și imigrația.

„Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea» nu este cu adevărat pro-viață”, a declarat el la începutul acestei luni. „Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman al imigranților din Statele Unite», nu știu dacă este pro-viață.”

Moștenirea Papei Francisc

Chiar înainte de a muri, Papa Francisc a criticat încă o dată planurile administrației Trump privind deportările în masă. El a avertizat că îndepărtarea forțată a persoanelor doar pe baza statutului lor ilegal le privează de demnitatea lor inerentă.

