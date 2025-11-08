Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert de Niro la Vatican. Cum a fost onorat celebrul actor de Suveranul Pontif

Robert de Niro a petrecut 48 de ore în Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă conversaţie. Suveranul Pontif i-a dăruit un rozariu, informează vaticannews.va, potrivit news.ro.

Scurta audienţă a avut loc în Sala del Tronetto din Palatul Apostolic, în cadrul unei agende încărcate a Suveranului Pontif.

Celebrul actor, de două ori câştigător al premiului Oscar, în vârstă de 82 de ani, american, dar cu rădăcini italiene – mai precis din Molise – pe care le-a revendicat întotdeauna cu mândrie, a vrut să încheie vizita sa de de bun catolic, 48 de ore la Roma, cu o strângere de mână cu compatriotul său, Papa.

Un Papă care, după cum povestesc mulţi prieteni de-o viaţă din Chicago, a fost întotdeauna un iubitor al cinematografiei. Şi aşa s-a întâmplat: în Sala del Tronetto au schimbat câteva fraze în engleză, au făcut o fotografie cu cei cinci însoţitori ai lui De Niro şi, în final, Pontiful a înmânat câte un rozariu fiecăruia dintre cei prezenţi.