Papa Leon al XIV-lea, MESAJ pentru Putin și Trump, înaintea întâlnirii din Alaska: „Eforturile diplomatice, nu violența, nu armele”

Papa Leon al XIV-lea a vorbit, vineri 15 august, reporterilor, adunați la porțile reședinței papale de vară de la Villa Barberini din Castel Gandolfo, și a transmis un mesaj important, înaintea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, transmite Mediafax.

Papa Leon a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, a relatat Vatican News, potrivit The Kyiv Independent.

Pontiful i-a îndemnat pe cei doi lideri la un dialog diplomatic în speranța de a ajunge la un acord.

„Trebuie să căutăm mereu o încetare a focului. Violența, numeroasele decese, trebuie să înceteze. Să vedem cum pot ajunge la un acord”, a spus, miercuri, Papa Leon al XIV-lea. „Pentru că, până la urmă, după tot acest timp, care este scopul războiului? Trebuie să căutăm întotdeauna dialogul, eforturile diplomatice, nu violența, nu armele”.

Kievul și liderii săi europeni au cerut în repetate rânduri o încetare a focului necondiționată ca prim pas spre negocieri, o propunere pe care Moscova a respins-o.

Foto: Profimedia