Parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități: amenzi, ridicarea mașinii și cazier contravențional

Pentru administratorii de parcări, existența acestor locuri este obligatorie, iar autoritățile devin tot mai atente la modul în care sunt folosite. Asta înseamnă că șansele să fii fotografiat, filmat sau reclamat atunci când parchezi abuziv sunt tot mai mari, indiferent dacă ești într-o parcare publică sau privată deschisă publicului.

Pe locurile special marcate pot parca doar persoanele cu handicap sau însoțitorii acestora, atunci când transportă persoana cu dizabilitate. În practică, asta înseamnă că trebuie să existe un card sau un card-parcare vizibil în parbriz, emis de autoritatea competentă, nu un bilețel scris de mână. Cardul este nominal și nu îți dă dreptul să folosești locul rezervat dacă persoana cu dizabilitate nu se află efectiv în mașină.

Ce riști dacă parchezi abuziv și cum se poate ajunge la cazier

Amenzile pentru ocuparea fără drept a unui loc rezervat persoanelor cu dizabilități sunt semnificativ mai mari decât pentru o parcare obișnuită neregulamentară. În plus, pe lângă amendă, autoritățile pot dispune ridicarea vehiculului, ceea ce înseamnă costuri suplimentare cu transportul și depozitarea. Nu mai vorbim de timpul pierdut și de umilința de a explica de ce ai crezut că ți se cuvine un loc dedicat altcuiva.

În unele cazuri, în funcție de cadrul legal actualizat, astfel de contravenții pot fi înscrise în evidențele contravenționale, ceea ce, popular, se traduce prin „cazier contravențional”. Chiar dacă nu vorbim de cazier penal, faptul că apari cu astfel de fapte în registrele autorităților nu te ajută deloc pe viitor, mai ales dacă acumulezi mai multe sancțiuni de același tip.

Pentru tine, locul acela înseamnă 20 de metri în plus de mers până la intrarea în magazin. Pentru cineva cu dizabilitate, diferența poate fi între a reuși sau nu să ajungă din mașină până la ușă. Dacă ai vreodată tentația să „ocupi locul doar până vine altul”, imaginează-ți cum ar fi ca cineva să facă același lucru cu tine atunci când chiar ai avea nevoie.

Respectând aceste locuri, nu doar că eviți amenzi și complicații legale, dar contribui și la un minim de civilizație în traficul de zi cu zi. Nu ai nimic de pierdut dacă mergi încă 30 de secunde până la următorul loc liber.

