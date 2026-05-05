Anamaria Gavrilă numește USR „exterminatorii României": „Vom vota la vedere această moțiune"

Anamaria Gavrilă a vorbit în Camera Deputaților din Parlamentul României, în ziua moțiunii de cenzură. Ea a spus că va vota moțiunea și a numit partidul USR drept „exterminatorii României”.

„Alegătorii POT își doresc acest guvern demis, iar noi, parlamentarii POT, vom face tot ce își doresc ei. Vom vota la vedere această moțiune. ca acest isi dotersc ca acest guvern care îi are ca membrii ai partidului exterminatorilor României, USR, să plece.

Totodată, Anamaria Gavrilă a ținut să transmită un mesaj și pentru cei care au „trădat” partidul POT.

„Cei care au trădat, care m-ați trădat pe mine, ați trădat POT, dar ați trădat și alegătorii. Aveți o oportunitate, să arătați că sunteți oameni de cuvânt și să votați această moțiune”, a mai spus Anamaria Gavrilă.

Amintim că România a intrat într-una dintre cele mai tensionate zile politice din ultimul an. Azi, Parlamentul votează moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, fiind un vot care poate schimba complet direcția politică a țării. Încă de la 11:00 are loc dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 254 de deputați și senatori, în Plenul Reunit al Parlamentului României.

