Leo și Mirjam Schilperoord erau ornitologi. Cei doi se întorceau dintr-o călătorie în Argentina, unde observaseră fauna locală. Potrivit AFP, bărbatul în vârstă de 70 de ani a murit primul. Acum a fost identificat ca fiind presupusul pacient zero al focarului de hantavirus care a lovit nava de croazieră.

S-a îmbolnăvit la bord și a prezentat simptome compatibile cu infecția – probleme respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree – înainte de a muri pe 11 aprilie. Corpul său a fost debarcat de urgență în Saint Helena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud, preia Le Figaro

Escala fatală

Soția sa, în vârstă de 69 de ani, care inițial era în stare bună de sănătate, îl însoțise în acest port de escală. Dar la întoarcere, și ea a dezvoltat simptome, suferind de dureri și vărsături. A fost evacuată în Africa de Sud, unde a murit două săptămâni mai târziu într-un spital din Johannesburg.

„Iubitori de natură”

Ziarul olandez Algemeen Dagblad oferă însă câteva detalii suplimentare despre identitatea lor. Cuplul este din Haulerwijk, un sat cu 3.000 de locuitori situat în municipalitatea Ooststellingwerf, în provincia Friesland.

Erau cunoscuți și respectați de localnici, descriși drept „iubitori de natură” și „ornitologi pasionați”.

Cu puțin timp înainte de îmbarcare pe MV Hondius, terminaseră o lungă călătorie prin America de Sud și aleseseră să-și încheie aventura cu această croazieră idilică cu Oceanwide Expeditions, cu plecare din Vlissingen, un oraș din Olanda.

Groapa de gunoi din Țara de Foc

În timpul călătoriei lor în Argentina, cuplul a vizitat o groapă de gunoi din apropierea orașului Ushuaia, Țara de Foc, pentru a observa caracara cu gât alb, care se găsește în regiune. Locul este bine cunoscut de pasionații de păsări, deoarece păsările vin să se hrănească acolo.

Cu toate acestea, localnicii preferă să-l evite din cauza numeroaselor rozătoare prezente, care sunt purtătoare de hantavirus. Potrivit autorităților, la această groapă de gunoi cuplul a contractat virusul.

O promisiune respectată

Într-o declarație citată de The Independent, compania Oceanwide Expeditions a indicat că „autoritățile olandeze au convenit să depună un efort comun pentru a organiza repatrierea celor două persoane în Olanda.

O promisiune care a fost în cele din urmă respectată, deoarece pasagerii navei au fost evacuați pe insula Tenerife duminică, 10 aprilie, și apoi repatriați în țările lor datorită implementării unui protocol sanitar riguros.

Recomandarea aurorului: Care sunt simptomele hantavirusului. Epidemia ar fi ajuns la granița României