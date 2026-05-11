Polonia atacă acordul Mercosur la CJUE. Varșovia cere suspendarea aplicării tratatului comercial

Polonia a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu acordul Mercosur, consolidându-și astfel poziția față de tratatul comercial semnat de Uniunea Europeană și de statele din America Latină. Demersul vine după ce acordul a început să fie aplicat provizoriu de la 1 mai, potrivit Mediafax.

Varșovia anunțase încă de săptămâna trecută că va ataca acordul la cea mai înaltă instanță europeană, iar plângerea a fost transmisă oficial la Luxemburg duminică seara, potrivit viceministrului polonez de externe, Marcin Bosacki.

Polonia cere suspendarea acordului Mercosur

Oficialul polonez a declarat că autoritățile de la Varșovia se așteaptă ca decizia Curții să conducă atât la suspendarea valabilității acordului, cât și la blocarea aplicării acestuia.

În paralel, Polonia a solicitat și măsuri provizorii, astfel încât aplicarea tratatului să fie suspendată până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către CJUE.

Potrivit lui Marcin Bosacki, actuala versiune a acordului Mercosur ar avea efecte negative asupra agriculturii poloneze și ar afecta inclusiv piața agricolă europeană.

„Fermierii noști nu se tem de concuremță, dar aceastra trebuie să fie corectă”

Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a confirmat că Polonia este singurul stat membru al Uniunii Europene care a deschis o acțiune în instanță împotriva acordului Mercosur.

„Am promis și am făcut-o. Polonia este singura țară din Uniunea Europeană care a contestat acordul Mercosur în fața Curții de Justiție! Pentru guvernul polonez, siguranța fermierilor și a consumatorilor noștri este cea mai importantă. Fermierii noștri nu se tem de concurență, dar aceasta trebuie să fie corectă. Luptăm pentru reguli comerciale echitabile și pentru standarde de cea mai înaltă calitate. Zona rurală a Poloniei poate conta pe noi!”, a transmis ministrul polonez pe contul său de X.

Ce prevede acordul Mercosur

Reprezentanții Uniunii Europene și ai statelor membre Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au semnat pe 17 ianuarie acordul de parteneriat care include și un acord comercial provizoriu.

Documentul a fost aprobat de Consiliul UE la 9 ianuarie, cu majoritate de voturi, deși mai multe state și-au exprimat opoziția față de acesta. Printre țările care au contestat acordul s-au numărat Polonia, Irlanda, Franța, Ungaria și Austria.

Acordul complet de parteneriat va putea intra definitiv în viguare doar după ratificarea sa de către toate statele membre ale Uniunii Europene.

