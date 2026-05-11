Bărbat de 44 de ani, reținut de Poliția Capitalei după ce ar fi încercat să violeze o femeie de 77 de ani. Ce i-a furat din casă

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost reținut de Poliția Capitalei, după ce ar fi încercat să siluiască o femeie de 77 de ani. Este suspectat și că a furat mai multe bunuri din locuința femeii.  

Potrivit datelor, bărbatul a fost reținut pe 10 mai 2026. Este cercetat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, tentativă de viol și tâlhărie calificată. Pe 9 mai, aproape de miezul nopții, poliția a fost sesizată că o femeie de 77 de ani ar fi fost agresată fizic, în locuința din Sectorul 3.

Bărbatul ar fi lovit-o pe femeia de 77 de ani, apoi i-ar fi smuls inelul de pe deget. Potrivit comunicatului poliției, ar fi sustras din locuință mai multe bunuri, printre care bijuterii din argint și un telefon mobil. Bărbatul suspectat a fost reținut pentru 24 de ore, apoi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ce a transmis Poliția Capitalei

„La data de 10 mai 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 23 Poliție au prins în flagrant delict și au reținut un bărbat, în vârstă de 44 de ani, cercetat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, tentativă de viol și tâlhărie calificată.

În fapt, la data 9 mai 2026, în jurul orei 23.55, Secția 23 Poliție a fost sesizată, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost agresată fizic, în timp ce se afla în incinta locuinței sale, din Sectorul 3.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă, victima fiind o femeie, în vârstă de 77 de ani.

De asemenea, au fost demarate de urgență activități specifice, iar la scurt timp, a fost depistat, în proximitate, un bărbat, în vârstă de 44 de ani, bănuit de săvârșirea faptei.

De asemenea, în urma controlului corporal efectuat, asupra bănuitului au fost găsite mai multe bunuri, pe care le-ar fi sustras din locuință, printre care și telefonul mobil.

Bărbatul a fost condus la sediul subunității, pentru audieri.

În sarcina bănuitului s-a reținut că, la data de 9 mai 2026, în jurul orei 20.30, în timp ce femeia se afla în locuința sa, bărbatul de 44 de ani, pe care persoana vătămată îl cunoștea din vedere, ar fi pătruns în imobil, fără acordul victimei, iar în momentul în care femeia i-ar fi cerut, în repetate rânduri, să părăsească incinta, acesta ar fi refuzat.

În același context, în încercarea de a întreține relații sexuale cu femeia, bănuitul ar fi agresat-o fizic, lovind-o cu un obiect contondent.

Ulterior, i-ar fi smuls de pe deget un inel din metal prețios, apoi ar fi sustras din locuință mai multe bunuri, printre care bijuterii din argint și un telefon mobil, agresând-o fizic pe victimă, din nou, cu obiectul contondent.

În baza probatoriului administrat în cauză, față de bănuit a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 23 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, tentativă de viol și tâlhărie calificată.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului legal pentru administrarea probatoriului. Această activitate nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a transmis Poliția Capitalei.

Poliția Capitalei vine cu o serie de recomandări către cetățeni

„Recomandări pentru cetățeni:

1. Nu invitați sau nu permiteți accesul străinilor, chiar dacă îi cunoașteți din vedere

Persoanele cunoscute doar superficial pot reprezenta un pericol.
Nu oferiți informații despre locuință sau programul vostru zilnic.

2. Fiți precauți în relațiile cu persoane care apar neașteptat la ușă

Dacă cineva solicită intrarea în locuință, chiar sub pretextul unei cunoștințe, verificați identitatea și motivația vizitei. Nu vă simțiți obligați să lăsați pe cineva să intre.

3. Protejați-vă bunurile și obiectele de valoare

Bijuteriile, telefoanele și alte obiecte valoroase ar trebui păstrate în locuri sigure, departe de privirea străinilor.

4. Solicitați ajutor imediat în caz de agresiune

Dacă sunteți amenințați sau agresați, sunați imediat la 112 și, dacă este posibil, încercați să părăsiți locuința sau să vă izolați într-un loc sigur.

5. Încurajați vecinii să fie atenți și să raporteze comportamente suspecte

Comunitatea poate preveni incidentele dacă oamenii se cunosc între ei și raportează imediat vizitatori sau activități neobișnuite”, transmite Poliția Capitalei.

