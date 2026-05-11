Iranul reacționează după ce Donald Trump a respins ultima ofertă de pace: Propunerea a fost una „rezonabilă, responsabilă și generoasă"

Iranul a reacționat după ce Donald Trump a respins ultima propunere a Iranului de pace. În timp ce președintele american a calificat poziția Teheranului ca fiind „total inacceptabilă”, partea iraniană a spus că oferta transmisă a fost una „rezonabilă, responsabilă și generoasă”, scrie Iran International.

Iranul, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a descris ultima sa propunere adresată Statelor Unite drept „rezonabilă, responsabilă și generoasă, nu doar pentru interesele naționale ale Iranului, ci și pentru binele și stabilitatea întregii regiuni și a lumii”. Acesta a precizat că prioritatea Iranului a rămas încheierea războiului, mai degrabă decât decizia asupra viitorului programului său nuclear.

„În stadiul actual, ne concentrăm pe încetarea războiului”, a spus el. „Mai târziu, în ceea ce privește problema nucleară, materialele Iranului și aspectele legate de îmbogățire, vom discuta aceste aspecte când va veni momentul”, a spus Esmail Baghaei.

„Republica Islamică a dovedit că este o putere responsabilă în regiune”, a declarat Baghaei în cadrul briefingului său săptămânal. „Nu suntem bătăuși; ne opunem bătăușilor.”

Președintele american Donald Trump a respins duminică cel mai recent răspuns al Iranului la o propunere americană drept „total inacceptabil”, în timp ce presa de stat iraniană a declarat că Teheranul a respins ceea ce a descris ca fiind „cerințe excesive” ale Washingtonului.

Disputa pare să se concentreze pe două dintre cele mai controversate probleme ale războiului: insistența Iranului asupra suveranității asupra Strâmtorii Hormuz și cerințele Washingtonului privind programul nuclear al Teheranului, în special stocul său de uraniu îmbogățit și infrastructura de îmbogățire.

Pakistanul, principalul mediator în acest conflict

Baghaei a descris Pakistanul drept „mediator oficial” între Teheran și Washington și a spus că și alte țări, inclusiv Qatar, mențin contacte cu ambele părți și împărtășesc propuneri cu ministrul de externe iranian.
Baghaei a îndemnat, de asemenea, țările europene să nu fie atrase în conflict prin ceea ce a descris ca fiind presiuni din partea Statelor Unite și a Israelului.

„Le-am spus clar țărilor europene să nu permită tentațiilor din partea Statelor Unite sau a Israelului privind problemele regionale să le atragă într-o criză care nu le va aduce niciun beneficiu”, a spus acesta.

Care sunt cerințele Iranului, potrivit ultimei propuneri de pace:

  • Sfârșitul războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban;
  • Sfârșitul blocadei navale americane;
  • Eliberarea activelor iraniene „blocate pe nedrept în bănci străine din cauza presiunilor SUA”;
  • Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz;
  • Securitatea în regiune și în Liban, pe care a descris-o drept „o ofertă generoasă și responsabilă pentru securitatea regională”.

