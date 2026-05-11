Iranul reacționează după ce Donald Trump a respins ultima ofertă de pace: Propunerea a fost una „rezonabilă, responsabilă și generoasă”

Iranul a reacționat după ce Donald Trump a respins ultima propunere a Iranului de pace. În timp ce președintele american a calificat poziția Teheranului ca fiind „total inacceptabilă”, partea iraniană a spus că oferta transmisă a fost una „rezonabilă, responsabilă și generoasă”, scrie Iran International.
Iranul, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a descris ultima sa propunere adresată Statelor Unite drept „rezonabilă, responsabilă și generoasă, nu doar pentru interesele naționale ale Iranului, ci și pentru binele și stabilitatea întregii regiuni și a lumii”. Acesta a precizat că prioritatea Iranului a rămas încheierea războiului, mai degrabă decât decizia asupra viitorului programului său nuclear.
„În stadiul actual, ne concentrăm pe încetarea războiului”, a spus el. „Mai târziu, în ceea ce privește problema nucleară, materialele Iranului și aspectele legate de îmbogățire, vom discuta aceste aspecte când va veni momentul”, a spus Esmail Baghaei.
„Republica Islamică a dovedit că este o putere responsabilă în regiune”, a declarat Baghaei în cadrul briefingului său săptămânal. „Nu suntem bătăuși; ne opunem bătăușilor.”
Președintele american Donald Trump a respins duminică cel mai recent răspuns al Iranului la o propunere americană drept „total inacceptabil”, în timp ce presa de stat iraniană a declarat că Teheranul a respins ceea ce a descris ca fiind „cerințe excesive” ale Washingtonului.
Disputa pare să se concentreze pe două dintre cele mai controversate probleme ale războiului: insistența Iranului asupra suveranității asupra Strâmtorii Hormuz și cerințele Washingtonului privind programul nuclear al Teheranului, în special stocul său de uraniu îmbogățit și infrastructura de îmbogățire.
Baghaei a descris Pakistanul drept „mediator oficial” între Teheran și Washington și a spus că și alte țări, inclusiv Qatar, mențin contacte cu ambele părți și împărtășesc propuneri cu ministrul de externe iranian.
Baghaei a îndemnat, de asemenea, țările europene să nu fie atrase în conflict prin ceea ce a descris ca fiind presiuni din partea Statelor Unite și a Israelului.
„Le-am spus clar țărilor europene să nu permită tentațiilor din partea Statelor Unite sau a Israelului privind problemele regionale să le atragă într-o criză care nu le va aduce niciun beneficiu”, a spus acesta.
