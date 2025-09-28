PAS poate câștiga. Maia Sandu, ultimul apel către moldovenii de peste Ocean: „Mergeți la Vot”

La închiderea urnelor din Moldova, România și parte din Europa, Maia Sandu face un ultim apel la votanții din SUA și Canada, ultimii moldoveni care mai pot vota încă. În diaspora şi-au exercitat dreptul de vot peste 265.000 de cetăţeni moldoveni, un record care dă speranțe partidului PAS. Partidul Președintelui Maia Sandu este creditat cu victoria, dar nu și cu majoritatea de 50% în Parlament, fiind nevoit în acest caz să intre în coaliție.

UPDATE: Partidul Acţiune şi Solidaritate ia un avans posibil decisiv

Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 40,72% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 31,15%, după numărarea voturilor din 33,51 % din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.