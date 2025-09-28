PAS poate câștiga. Maia Sandu, ultimul apel către moldovenii de peste Ocean: „Mergeți la Vot”

La închiderea urnelor din Moldova, România și parte din Europa, Maia Sandu face un ultim apel la votanții din SUA și Canada, ultimii moldoveni care mai pot vota încă. În diaspora şi-au exercitat dreptul de vot peste 265.000 de cetăţeni moldoveni, un record care dă speranțe partidului PAS. Partidul Președintelui Maia Sandu este creditat cu victoria, dar nu și cu majoritatea de 50% în Parlament, fiind nevoit în acest caz să intre în coaliție.
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al preşedintei Maia Sandu, a obţinut 40,72% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor condus de Igor Dodon, are un scor de 31,15%, după numărarea voturilor din 33,51 % din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova.
”Mulţumesc moldovenilor de acasă şi din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secţiile s-au închis la 21:00, dar în unele ţări secţiile sunt încă deschise. Mergeţi la vot!”, îndemnat pe Facebook preşedintele Maia Sandu.
Secţiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă, Primele rezultate concludente vor fi anunțate luni dimineața.
