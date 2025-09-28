Prima reacție a lui Băsescu după votul din Moldova: “Ion Ceban ar putea fi un bun aliat pentru Maia Sandu”. Primarul Chișinăului are interzis în România

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, are o primă reacție după finalul votului din Republica Moldova. Într-o intervenție la Digi24, acesta îl vede pe Ion Ceban „un aliat bun pentru Maia Sandu”.

“Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar putea fi un bun aliat pentru Maia Sandu”, spune Traian Băsescu.

Cu toate acestea, fostul președinte consideră că PAS va câștiga alegerile.

Reamintim că Ion Ceban are interdicție de a intra în România și în Spațiul Schengen.

„Eu am zis că sper ca o mână de moldoveni să-i administreze o bătaie războinicului Putin”, a mai spus Băsescu.

Votul din diaspora vs. votul din Republica Moldova

Fostul președinte al României a apreciat că votul din diaspora „e bun”.

„Problema e cum stăm în Moldova”, a adăugat Traian Băsescu, care a precizat că „cea mai mare pondere o au cei în vârstă”.

„Chiar dacă vor fi mâine manifestații, s-a dovedit că instituțiile din Republica Moldova sunt eficiente, cred că o manifestație nu va influența alegerile”, a opinat Traian Băsescu.

„Cred că PAS-ul câștigă”, a conchis fostul președinte al României.

Alegerile, validate de CEC

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anunțat, duminică seară, că au votat peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale, ceea ce constituie o rată de participare de peste 52%.

„Conform Codului electoral, alegerile parlamentare pot fi declarate valabile dacă la ele au participat cel puțin o treime din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. În aceste condiții, CEC confirmă validitatea scrutinului. La ora 21.00 și-au încheiat activitatea secțiile de votare din țară, fără să fie înregistrate întreruperi ale fluxului de votare sau alte inconveniențe legate de procesul electoral”, au mai transmis reprezentanții CEC.

