Paste bolognese mai gustoase, dacă adaugi un ingredient în sos. Rețeta durează doar 30 de minute

Sosul pastelor bolognese poate fi îmbunătățit cu un singur ingredient, care – odată adăugat – îi conferă o aromă intensă. Autoarea de bestseller-uri și creatoare de rețete Nicky Corbishley a împărtășit rețeta sa rapidă și ușoară de spaghete bolognese, care durează doar 30 de minute.

Mai întâi, prăjiți ceapa într-o tigaie mare, până se înmoaie, apoi adăugați usturoi. Ulterior, adăugați morcovi și ciuperci… tocate mărunt. După ce toate sunt gătite, adăugați carnea tocată și prăjiți până se rumenește, potrivit express.co.uk.

Apoi, turnați jumătate de pahar de vin roșu și reduceți sosul înainte de a adăuga piure de roșii, oregano, cimbru, un cub de supă fărâmițat, câteva conserve de roșii tocate mărunt, un praf de zahăr și puțină sare și piper. Ei bine, Nicky adaugă și sosul Worcestershire, ingredientul secret care face ca pastele bolognese să fie „bogate și gustoase”. Acest lucru adaugă o profunzime acrișoară, care completează celelalte ingrediente din sos.

Acest lucru ajută sosul pastelor să capete o bogăție obținută, în mod normal, prin gătire îndelungată. Nicky mai recomandă adăugarea de ceapă verde tocată și parmezan ras. De asemenea, sugerează servirea cu pâine cu usturoi și salată verde.



